Wie eine Warthauserin einer kleinen Wildente das Leben rettete

Einen Urlaub am Meer hatte Manuela Schlay mit ihren Kindern geplant. Doch kurz vor der Abreise begegnete sie einem Entenküken – und nahm es mit nach Hause: Die ungewöhnliche Geschichte einer Frau, die einem Tier das Leben gerettet hat, dabei ihren Urlaub vergessen aber neu zu sich selbst gefunden hat.

Im ersten Moment kann Manuela Schlay ihren Augen kaum trauen: Beim Einkaufen in Biberach entdeckt sie ein junges Entenküken. Das Tier verschwindet unter einem Gullideckel. „Dort saß es in einer dreckigen Brühe zwischen Müll und Zigarettenkippen und schaute zu mir hoch“, erzählt sie. Schlay ruft beim Bauamt an, das das Tier befreien lässt. Als sie später zum Auto zurückkommt, entdeckte sie erneut die hilflose Ente. Doch von der Mutter ist weit und breit keine Spur. „Das Tier hätte kein große Überlebenschance gehabt, in der Stadt zwischen Hunden, Katzen, Vögeln.“

Schlay beschließt, die Wildente mit nach Hause zu nehmen. Das war im Mai dieses Jahres und für die Warthauserin beginnt damit ein außergewöhnlicher Sommer. Zu Hause lässt sie die Ente gleich ins Haus, an Schmutz oder mögliche Krankheiten denkt sie zunächst nicht. „Das war vielleicht ein bisschen naiv“, erzählt sie heute. Doch das Küken habe sofort die menschliche Nähe gesucht. „Ich war zutiefst berührt von dem kleinen Wesen.“ Der Familienurlaub ist rasch vergessen, bald schon hat die Familie andere Sorgen. Mit ihren drei Söhnen kümmert sich Schlay um die kleine Ente. Bereits in der ersten Nacht schläft sie mit im Bett. Pünktlich um halb Fünf am nächsten Morgen, als draußen die ersten Vogelstimmen zu hören sind, sei sie dann aufgewacht. „Und hat erst mal auf mein Kopfkissen gekackt.“ Ein kleiner Vorgeschmack auf die folgenden Wochen. Von nun an weicht das Küken Schlay und ihren Söhnen nicht mehr von der Seite.

Die Ente wird auf den Namen „Fritzi“ getauft, frisst bald schon 15 kleine Fische am Tag und hinterlässt regelmäßig seinen Kot in der Wohnung. „Wildtiere sind eben nicht stubenrein“, sagt Schlay. Ihr Alltag mit dem Tier wird immer wieder zur Herausforderung.

„Wir wollten das Tier so halten, wie es seiner Art entspricht und keine Fehler machen“, erzählt die gelernte Erzieherin. Von Beginn an sei klar gewesen, dass die Ente so bald wie möglich wieder in die Freiheit entlassen werden sollte. Vom ersten Tag informiert sich Schlay über die Lebensweise der Gänsesäger, holt sich Rat beim Tierheim und registriert das Wildtier – wie es gesetzlich vorgeschrieben ist – beim Landratsamt. Außerdem habe sie versucht, den Vogel nicht zu sehr zu prägen, „nicht wie ein Kuscheltier zu behandeln“.

Schlay ruft auch bei der Ornithologie des Max Planck Instituts an, doch der zuständige Mitarbeiter ist krank. Also verbringt Fritzi weitere Wochen in Warthausen. Schlay braucht nun jeden Morgen mehr als eine Stunde, um sich um die Ente zu kümmern. Sie lässt die Badewanne einlaufen, putzt, füttert und beobachtet das Tier beim Schwimmen. Außerdem muss sie regelmäßig den Kot wegputzen. Wenn Fritzi alleine ist, muss er in eine Schlafbox, um nicht zu viel Unheil anzurichten. Doch die Beziehung zu dem Wildtier wird immer enger. „Wenn ich Wäsche zusammenlege, sitzt er dicht an mich gedrängt. Wenn ich dusche, läuft er piepsend an der Duschwand entlang. Wenn ich meine Zähne putze, putzt er sein Gefieder“, schreibt Schlay in ihr Tagebuch.

Doch wie soll es weitergehen mit Fritzi? Die Warthauserin bekommt schließlich Unterstützung von Michael Quetting, vom Max Planck Institut in Radolfzell. Der Vogelexperte empfiehlt, das Tier zu behalten, bis es fliegen kann. Das kann noch weitere zwei Monate dauern. Doch dafür muss die Ente sich an das Leben in Freiheit gewöhnen. Schlay beschließt daraufhin mit Fritzi an den See zu fahren. Dorthin, wo es von Fischen nur so wimmelt. Doch die Ente hat zunächst Angst vor den anderen Tieren. Schlay geht immer wieder mit ihr ins Wasser. Bald fährt sie täglich an den See. Oft dauert es lange, bis das Tier nach einem Bad sein Gefieder geputzt hat und Schlay und ihre Söhne müssen Geduld lernen. „Es ist merkwürdig, eigentlich haben wir doch sonst kaum Zeit für Dinge außerhalb des Alltags“, schreibt sie in ihr Tagebuch. „Aber für den kleinen Gänsesänger haben wir scheinbar so viel Zeit und diese Zeit ist zugleich auch ein Gewinn für uns.“

Ein Geschenk für die Familie

Früher habe sie viel Zeit für Putzen aufgewendet. Mit Fritzi habe sie gemerkt, „dass die Welt nicht zusammenbricht, wenn der Boden mal nicht geputzt ist“. Heute bezeichnet sie die Wildente als ein „Geschenk“, das ihr gelehrt habe, wieder mehr zu entschleunigen.

Doch immer wieder stößt Schlay an ihre Grenzen. Als Fritzi einmal einen zehn Zentimeter großen Lippenbalsam verschluckt, als er sein Federkleid wechselt und die Wohnung übersät ist mit Federn. Und als sie ihn schließlich im August – nach drei Monaten intensiver Pflege – in einem Tierpark abgibt. „Während der gesamten Heimfahrt habe ich geweint“, erzählt sie. Vor allem weil das Tier beim Abschied panisch gewesen sei, ihr hinterhergerannt sei. Das treibt sie um, raubt ihr den Schlaf.

Nach zwei Tagen kommt der Anruf vom Tierpfleger. Fritzi musste eingesperrt werden, weil er sich nicht an das Leben im Tierpark anpassen konnte. Am nächsten Tag schon holt Schlay ihn wieder ab, es geht zurück nach Warthausen. Sie päppelt ihn wieder auf. Schließlich kommt der Tipp vom Nabu Naturschutzzentrum am Federsee: ein Hof in Kanzach. Dort kann sich die Wildente frei bewegen, selbst Fische fangen. Wenn die anderen Gänsesäger dann zum Überwintern im Herbst an den Federsee kommen, soll Fritzi dorthin gebracht werden. Schlay findet den Plan gut und stimmt zu.

In seinem neuen Zuhause findet sich Fritzi gut zurecht. Schon nach drei Tagen kommt die erlösende Nachricht: Fritzi ist davon geflogen. Diesmal fühlt es sich richtig an. „Mein Herz flackert aber gleichzeitig bin ich auch glücklich“, erzählt Schlay. Immer wieder findet sie zuhause noch kleine Federn von ihrem gefiederten Findelkind. „Das fühlt sich ein bisschen an wie Liebeskummer.“ Manche Leute hätten ihr an den Kopf geworfen, sie sei verrückt. Andere, die sie kennen, wüssten um ihre Einstellung zu Tieren. „Für mich hat auch das Leben einer kleinen Ente einen Wert“, sagt sie – und das sei die Anstrengungen allemal wert gewesen.

Anfang November fährt Schlay wieder an den Federsee. Weit draußen erkennt sie einige Gänsesäger. In ihr Tagebuch schreib sie: „Ich hoffe, Fritzi ist bei ihnen.“