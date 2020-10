Einen sehr guten Saisonschluss hat der Radsportler Jens Wetzstein vom SV Birkenhard gefeiert. Er siegte beim Mountainbike-Rennen Alb-Gold Trophy in Trochtelfingen.

Der schwere Radklassiker auf der Schwäbischen Alb war bestückt mit zahlreichen Auf- und Abstiegen, inklusive einer Schiebepassage auf einem schlammigen Steilhang. In der Klasse der Senioren konnte sich Jens Wetzstein bereits kurz nach dem Start mit einer Gruppe vom Feld absetzen. Nach und nach verloren weitere Fahrer den Anschluss, bis die Gruppe nur noch aus zwei Fahrern bestand – darunter auch der Birkenharder. Immer wieder versuchten sich die beiden Konkurrenten gegenseitig an den Anstiegen zu distanzieren, was aber keinem gelang. Am Ende konnte sich Jens Wetzstein mit zwei Sekunden Vorsprung den Sieg sichern. Die nächsten Fahrer dahinter erreichten mit zwei Minuten Rückstand das Ziel. Für Wetzstein endete damit die Saison, in der er 12 000 Trainingskilometern absolvierte und auch die WM-Qualifikation erreichte, erfolgreich.