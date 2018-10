Wetzstein holt sich Titel im „German Cycling Cup“

Der Warthauser Radsportler Jens Wetzstein (SV Birkenhard) hat sich den Titel im „German Cycling Cup 2018“ (GCC) in der Altersklasse Master IV (Ü60) gesichert. Die Rennserie für lizenzfreie Radsportler („Jedermann“) umfasst acht der größten deutschen Radrennen, von denen laut Pressemitteilung die besten sechs in die Gesamtwertung einfließen.

Jens Wetzstein konnte im ganzen Saisonverlauf überzeugen und zahlreiche Einzelsiege in folgenden Rennen erringen: bei Eschborn-Frankfurt (ehemals Henninger Turm), bei Rund um Köln, beim Schleizer Dreieck (Thüringen), beim Velorace Dresden und beim Deutschlandtour-Finale mit Ziel in Stuttgart. Darüber hinaus verbuchte Wetzstein mehrere zweite Plätze, zum Beispiel bei den Hamburg Cyclassics, dem Velothon Berlin und dem Münsterland Giro. Den Gesamtsieg in seiner Altersklasse holte sich der Warthauser mit großem Vorsprung vor 733 Konkurrenten. In der Gesamtwertung der Rennserie über alle Altersklassen hinweg reichte es für Wetzstein zum 71. Platz unter nahezu 10 000 Startern.

Außerdem erreichte Wetzstein den zweiten Platz bei der deutschen Mannschafts-Meisterschaft mit seinem Team „Siena Garden Münster“.