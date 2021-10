Wetzstein erreicht WM-Platz elf im Einzelzeitfahren

Jens Wetzstein vom SV Birkenhard ist für die deutsche Nationalmannschaft bei der Radsport-Weltmeisterschaft in Sarajevo (Bosnien) in der Disziplin Gran Fondo am Start gewesen. Diese besteht aus dem Einzelzeitfahren und einem Radmarathon.

Als erstes stand das Einzelzeitfahren über 19,2 Kilometer auf dem Programm. Gestartet wurde im 30-Sekunden-Takt. Insgesamt gingen 239 Sportler verschiedener Altersklassen aus 38 Nationen auf die Strecke. Der vom Veranstalter gewählte Kurs war laut Mitteilung anspruchsvoll, es mussten unter anderem 200 Höhenmeter absolviert werden. Zudem war der Straßenzustand teilweise sehr schlecht.

Der Radsportler aus Warthausen erwischte einen guten Tag und fuhr bereits nach drei Kilometern auf die ersten beiden vor ihm gestarteten Fahrer auf und konnte auch in der Folge diesen Rhythmus aufrechterhalten. Im letzten Viertel war dann eine Abfahrt mit sehr hoher Geschwindigkeit zu bewältigen – zeitgleich setzte auch noch Regen ein. Mit einer Endzeit von 31:42 Minuten belegte Wetzstein Platz elf in seiner Altersklasse. Zu den Medaillenrängen fehlten etwas mehr als zwei Minuten.

Drei Tage danach fand dann das Straßenrennen im Massenstartmodus statt. Vom Startort Sarajevo sollte es ursprünglich in mehreren Schleifen über 100 Kilometer ins Ziel auf die Skistation Jahorina auf 1590 Meter gehen. Hier wurden 1984 die Olympischen Winterspiele ausgetragen. An den Tagen davor und am Veranstaltungstag selbst kam es allerdings zu einem massiven Kälteeinbruch, verbunden mit Starkregen und Schneefall in den Höhenlagen.

Der Veranstalter verkürzte daher die Strecke. Viele Sportler mussten bereits ein bis zwei Stunden vor dem Rennbeginn bei Temperaturen von nur fünf Grad im Startbereich verbringen, wodurch sie nach Angaben von Wetzstein schon gut gekühlt ins Rennen starteten. Nach einer Stunde Rennverlauf im flacheren Terrain ging es dann bei Regen, Nebel und Kälte in die langen Anstiege. Der erste Aufstieg hatte eine Länge von 17 Kilometer, nach einer kurzen Abfahrt stand der finale Aufstieg von sieben Kilometer Länge mit Steigungen bis zu 13 Prozent an. Auf den letzten Kilometern setze dann auch Schneefall ein – im Zielbereich war schon eine leichte Schneedecke vorhanden. Schon nach der Hälfte des Rennens waren Bekleidung und Schuhe größtenteils durchnässt, die Füße seien nicht mehr spürbar gewesen, so Wetzstein. Letztendlich sei es nur noch ums Ankommen gegangen. Zudem erwischte der Warthauser auch keinen guten Tag und musste sich mit Rang 31 zufriedengeben. Unter dem Strich war Wetzstein mit seinem „sehr guten Ergebnis“ im Zeitfahren aber zufrieden.