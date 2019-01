Warthauser zahlen mehr fürs Wasser

Bürger und Betriebe in der Gemeinde Warthausen müssen dieses Jahr fürs Trinkwasser tiefer in die Tasche greifen. Bei unveränderten Grundgebühren pro Zähler steigt der Verbrauchspreis rückwirkend zum 1. Januar um 18 Cent auf 2,47 Euro pro Kubikmeter (€/m³) netto; sieben Prozent Mehrwertsteuer kommen obendrauf. In der Sitzungsvorlage rechnet die Kämmerin Michaela Schuhmacher vor, dass dies einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit 120 m³ Verbrauch mit 21,60 Euro pro Jahr mehr belaste.

Als Hauptgrund für den Gebührensprung nannten Schuhmacher und der Bau-Sachbearbeiter Patrick Christ ungewöhnlich viele und teure Rohrbrüche im Jahr 2017, vor allem in der Johannesstraße; der dadurch aufgelaufene Fehlbetrag muss über die Jahre wieder hereingeholt werden. Höhere Personalkosten sowie Preise für den technischen Betrieb des Netzes durch die Ewa Riss kämen hinzu.

Zuschüsse vom Staat erhält die Gemeinde nur, wenn sie die Gebühren kostendeckend kalkuliert. „Deshalb wird uns gar nichts anderes übrig bleiben“, sagte Franz Schuy, bevor der Gemeinderat die neue Gebühr bei einer Enthaltung einstimmig billigte. Es ist die dritte Erhöhung in Folge; 2016 lag die Verbrauchsgebühr noch bei 1,61 €/m³. Eine Prognose für die Zukunft sei unmöglich, sagte Schuhmacher, aber 2018 seien jedenfalls keine außergewöhnlichen Rohrbrüche vorgekommen.

Die Abwassergebühren bleiben 2019 stabil bei 2,08 €/m³ fürs Schmutz- und 0,66 Euro pro Quadratmeter (m²) versiegelter Fläche fürs Niederschlagswasser. Hier fallen keine Steuern an.

Befliegung wird wiederholt

Der Rat Michael Gapp wunderte sich, dass die Dach- und asphaltierten Hofflächen in der gesamten Gemeinde innerhalb eines Jahres um 4277 m² oder gut ein Prozent geschrumpft sein sollen. Gewiss soll die gesplittete Abwassergebühr einen Anreiz zur Entsiegelung bieten, doch die Kämmerin pflichtete Gapp bei: „Wer etwas abbaut, meldet sich gleich. Wer etwas baut, meldet sich oft nicht freiwillig.“ Die Ausgangsdaten wurden 2011 mittels Luftbildern erhoben und werden seither fortgeschrieben, so gut es geht. Bürgermeister Wolfgang Jautz sagte, spätestens nach zehn Jahren sollten sie von der Luft aus aktualisiert werden.