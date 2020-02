Warthauser taufen neue Narren

Die Narrengilde Rißtal-Gurra hat eine Narrenmesse mit der Kirchengemeinde in der Pfarrkirche St. Johannes in Warthausen gefeiert. Im Anschluss daran fand die Gurra-Taufe vor der Schule statt. Hier wurden fünf neue Mitglieder mit frischem Rißwasser am „Galgen“ getauft und in die Gurragemeinschaft aufgenommen. Foto: Narrenzunft