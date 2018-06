Warthauser Schüler gewinnt beim Mathewettbewerb

Wovon viele Schüler Kopfschmerzen bekommen, können andere nicht genug bekommen: Matheaufgaben. Drittklässler der Sophie-La-Roche Schule in Warthausen haben erfolgreich am Pangea-Mathematikwettbewerb teilgenommen. Drei Warthauser Schüler knobelten sich bis ins Finale. Benno Friede schaffte es sogar ganz an die Spitze: In ganz Baden-Württemberg ist er der Beste seiner Altersklasse.

„Mathe ist mein Lieblingsfach. Manche Aufgaben sind schwer zu lösen, aber das macht gerade Spaß“, sagt Benno. Plus, Minus, Mal, Geteilt: Für den Neunjährigen ist das fast schon zu langweilig. Er knobele lieber und brüte über Logikaufgaben. Das habe ihm auch am Wettbewerb so gut gefallen.

Zwei Wochen Vorbereitung

Gut zwei Wochen habe er sich darauf vorbereitet: „Im Internet gibt es alte Aufgaben aus den letzten Jahren. Da habe ich alle Tage mal eins durchgerechnet.“ So schaffte es Benno ohne Probleme von der Vor- in die Zwischenrunde und schließlich ins Finale. Das fand dann nicht im gewohnten Umfeld an seiner Schule, sondern in Ludwigsburg statt: „Beim Rechnen war ich nicht aufgeregt. Nur danach bei der Preisverleihung.“

Denn alle Finalisten mussten vier Stunden lang zappeln: „An sechs Orten lief die Finalrunde und die Ergebnisse mussten dann noch alle verglichen werden.“ Die Zeit musste Benno zum Glück nicht alleine überbrücken: Auch sein bester Freund stand im Finale. „Natürlich wollte jeder etwas besser sein, aber wir haben uns das beide gegönnt.“ Am Ende schneidet der Freund nur unwesentlich schlechter ab: Er fährt mit einer Bronzemedaille nach Hause.

Seine Goldmedaille möchte Benno in seinem Zimmer aufhängen: „Die Urkunde kommt bloß ins Fach.“ Darüber hinaus hat er ein Teilnehmershirt und eine Tasche samt Bausteinen und einem Zauberwürfel bekommen. Genau das richtige Geschenk: Denn auch nach Schulschluss knobelt Benno gerne. „Ich mache auch gerne Kreuzworträtsel.“ Ansonsten lese er in seiner Freizeit viel, besonders Krimis. Auch der Sport kommt nicht zu kurz: Zweimal in der Woche macht der Schüler Karate. „Bald mache ich die Prüfung für den grünen Gürtel.“ Sport sei wie Mathe ein weiteres Lieblingsfach: „Das hängt aber auch davon ab, was wir machen. Turnen mag ich nicht. Alles, was mit Ausdauer zu tun hat, schon.“

Er gehe gerne in die Schule. Der Unterricht falle ihm nicht schwer. Außerdem genieße er die Zeit mit den Freunden, sagt Benno. Wären da nicht die Hausaufgaben: „Das nervt schon manchmal. Aber muss ja eben sein.“ Dennoch freut sich Benno jetzt schon auf die Sommerferien. Er hat volles Programm: „Wir fahren an die Nordsee und ich gehe ins Hölzle.“ Außerdem werde er einige Tage in die Schulbetreuung gehen, sagt Benno: Dort drehe sich alles um das Thema Holz. „Das ist zwar kein normaler Unterricht. Aber da lernen wir ja auch etwas.“ An der Schule kommt Benno also nicht ganz vorbei.

Und wer weiß, was die Zukunft bringt: Auch wenn er noch gar nicht soweit denken mag. Erste Vorstellungen, was er irgendwann einmal beruflich machen möchte, hat Benno schon jetzt. Der Einfall überrascht nicht: „Vielleicht werde ich mal Mathelehrer.“