Warthausen warnt vor Mangel an Betreuungsplätzen – und will gegensteuern

Warthausen stößt mit seinen Betreuungsangeboten für Kinder an seine Grenzen. Der Rat hat nun den Bedarfsplan für die kommenden Jahre von 2019 bis 2021 beschlossen: Neben dem mittelfristigen Kita-Neubau in Birkenhard wird ab September auch eine neue Kindergartengruppe in der Kindervilla Schloßgut in Warthausen eingerichtet.

Bürgermeister Wolfgang Jautz hatte eine Statistik im Gepäck, die eine klare Entwicklung zeigt: Die Frauen im Landkreis Biberach bekommen wieder mehr Kinder, im Durchschnitt 1,75 Kinder je Frau. Gründe dafür seien neben der Zuwanderung auch der verbesserte Ausbau der Betreuung. Doch inzwischen stießen die Plätze in Krippen und Kindergärten an ihre Grenzen, betonte Jautz im Warthauser Rat. Aktuell sieht die Belegung in der Gemeinde wie folgt aus: In der Kita Birkenstrolche in Birkenhard sind die drei Gruppen mit 60 Plätzen voll belegt. In Warthausen ist auch die Kindervilla Schloßgut mit 70 Plätzen voll, die Krippe im Schloßgut mit 31 von 40 belegt.

Ein ähnliches Bild ergibt sich im Kindergarten St. Elisabeth Warthausen, wo die beiden Gruppen mit insgesamt 45 Plätzen belegt sind. In der Kita Sternschnuppe in Oberhöfen ist nur noch einer der 55 Plätze frei.

Prognosen zeigen Mangel

Und die Prognosen zeigten, dass bis zum September 2021 etwa 64 Plätze fehlen würden, wenn die Gemeinde nicht gegensteuert. Der Rat hat daher einstimmig dafür votiert, ab September dieses Jahres eine weitere Kindergartengruppe mit mindestens 13 Ganztagesplätzen einzurichten.

Umstritten waren hingegen die Berechnungen der Gemeinde zum Kindergartenbedarfsplan: Ratsmitglied Michael Gapp wollte der Gemeinde einen „groben Rechenfehler“ nachweisen. Auf Grundlage der Zahlen gehe die Gemeinde davon aus, dass 100 Prozent der Eltern ihre Kinder in die Krippe schicken würden. „Das ist aber falsch“, sagte er. Statt mit der Zahl der Mütter zu rechnen, habe die Gemeinde zudem alle Frauen in die Prognosen einbezogen. Er halte die prognostizierten Fehlzahlen für übertrieben. „Wir müssen am Ende noch Auswärtige nach Warthausen holen, um die Plätze zu füllen“, sagte er im Rat.

Gemeinderat Anton Kloos entgegnete: „Ich hätte kein Problem damit, vielleicht auch auswärtige Kinder aufzunehmen.“ Wenn die Gemeinde nicht ausreichend Plätze anbietet, machten es andere Gemeinden. „Aber die lassen es sich dann von uns bezahlen.“ Die jetzigen Gruppe seien voll, deshalb sei es wichtig, dass die Gemeinde „vorwärts“ gehe. „Das ist unsere Zukunft.“ Ratsmitglied Jürgen Keller sprang ihm bei: „Ich glaube den Zahlen, das ist eine Hochrechnung.“

Holger Guglielmi stellte hingegen die früheren Prognosen in Frage: „Wenn wir alle Schritte der Gemeindeverwaltung mitgegangen wären, hätten wir nun einen sehr großen Kindergarten, betonte er.

Bürgermeister Jautz legte daraufhin dar, dass in den vergangenen zwei Jahren auch Kinder nach Biberach gegangen seien. Im kommenden Jahr aber könnten keine Kinder mehr in Biberach aufgenommen werden. Auch deshalb sei der Neubau der Kita in Birkenhard notwendig.

Knappe Mehrheit für Plan

Gemeinderat Gapp hingegen beharrte darauf, dass die Berechnungszahlen falsch seien. „Irgendwann fliegt uns das um die Ohren“, warnte er. Die knappe Mehrheit der Räte aber sah das offensichtlich anders. Am Ende stimmte die CDU-Fraktion mit sechs Räten und der Stimme des Bürgermeisters dem Bedarfsplan der Verwaltung zu, aus der Fraktion der Freien Wähler gab es fünf Gegenstimmen und vier Enthaltungen.