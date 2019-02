Warthausen drängt auf raschen Brücken-Neubau

Die Brücke in der Alten Biberacher Straße in Warthausen soll abgerissen und neu gebaut werden. Das Bauwerk zwischen der Kneipe „Leo“ und dem Rathaus ist inzwischen stark in die Jahre gekommen. Laut Gemeindeverwaltung muss der Neubau rasch erfolgen.

Von oben gesehen fällt der Lauf der Zeit kaum auf: „Das Problem liegt unten“, erklärt Bürgermeister Wolfgang Jautz. Die Brücke zeige erhebliche Mängel. Der Aufbau ist massiv beschädigt und auch an dem Gehweg sind Steine abgeplatzt und geben den Blick auf die darunter liegenden Eisenteile frei. Die Probleme seien bereits länger bekannt, betont Bürgermeister Jautz. Ein aktuelles Gutachten vom Herbst vergangenen Jahres sei nun ebenfalls zu dem Schluss gekommen, dass die Gemeinde rasch handeln sollte.

Bereits im Haushaltsplan 2019 wurden deshalb 310 000 Euro eingestellt für den Abriss und den Neubau. Die Mehrheit der Gemeinderäte stimmte jedoch dafür, den Betrag zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen – offenbar hatten einzelne Räte Zweifel an der Dringlichkeit der Maßnahme. Bis zum 15. April könnte die Gemeinde noch einen Förderantrag stellen und damit mit bis zu 85 000 Euro aus Brückensanierungsfonds profitieren. Jautz will das Thema daher bereits in einen der kommenden Sitzungen wieder auf die Tagesordnung setzen. Detaillierte Kosten könnten noch keine genannt werden, betont Jautz und fügt hinzu: „Ich würde die Brücke nicht als große Gefahr einschätzen.“

Notwendig sei die Sanierung dennoch, bevor sich die Situation verschärfen könnte.

Wann genau die Bauarbeiten beginnen könnten, steht ebenfalls noch nicht fest. In dieser Zeit wäre die Alte Biberacher Straße an der Stelle dann für den Verkehr gesperrt, Fußgänger können hingegen den langen Stockgraben über eine kleinere Brücke, wenige Meter davon entfernt, überqueren. Die neue Brücke könnte dann mit Betonfertigteilen an der selben Stelle neu aufgebaut werden, meint Patrick Christ vom Bauamt.

17 Brücken im Gemeindegebiet

Die Instandhaltung der Brücken habe für die Gemeinde Priorität, betont Christ: „Wir nehmen das Thema sehr ernst.“ Insgesamt stehen im Gemeindegebiet 17 Brücken, davon vier über die Riß. Alle sechs Jahre werden in einem Kataster die aktuellen Zustände der Bauwerke aufgeführt. Dieses Jahr muss das Brückenkataster neu aufgesetzt und überprüft werden. Der Gemeinderat hat den Kosten dafür in Höhe von 8000 Euro bereits zugestimmt.

Zuletzt hat die Gemeinde die Brücken bei den oberen Stegwiesen beim Kleintierzuchtverein sanieren lassen. Die Brücke über den langen Stockgraben soll nun folgen.