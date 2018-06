Warthausen begrüßt den neuen Pfarrer

Seit drei Wochen wohnt der neue Pfarrer Wunibald Reutlinger im katholischen Pfarrhaus in Warthausen. Bei seiner Investitur am Sonntag in der Kirche St. Johannes Evangelist in Warthausen wird zugleich das Pastoralteam der neuen Seelsorgeeinheit Biberach Umland eingeführt.

Die Investitur durch Dekan Sigmund Schänzle steht unter der Überschrift „Es kommt etwas Neues“. Dass die Feier am ersten Advent stattfindet, ist da ein passendes Symbol, markiert dieses Datum doch den Beginn des neuen Kirchenjahres. Und dieses bringt einen neuen leitenden Pfarrer für eine neu zusammengesetzte Seelsorgeeinheit.

Bekanntlich wurden mit der Verabschiedung von Pfarrer Manfred Müller in den Ruhestand die bisherige Teilung der Gesamtkirchengemeinde Biberach in zwei Seelsorgeeinheiten aufgehoben: Die städtischen Kirchengemeinden wurden zusammengefasst. Dafür wurden aus den bisher teils Biberach Süd, teils Biberach Nord zugeschlagenen Pfarreien im Umland eine neuen Einheit gebildet.

Wunibald Reutlinger stand bisher Biberach Süd vor und sagt: „Der Umzug im laufenden Betrieb war ein bisschen stressig, es sind immer noch nicht alle Kisten ausgepackt.“ Aber nach drei Wochen in Warthausen stellt er mit einem Lachen fest, dass es „von der Wohnsituation her ein Aufstieg war“. Tauschte er doch den 70er-Jahre-Bau am Mittelberg in Biberach gegen das „altehrwürdige und geschichtsträchtige Fachwerkhaus“ in Warthausen.

Aber nicht nur deswegen freut er sich auf die Aufgabe. Dass sein neuer Sprengel aus lauter Landgemeinden besteht, begreift er als „eine Chance“. Denn auf dem Land hätten Vereine eine große Bedeutung und arbeiteten eng mit der Kirche zusammen, bei Vereins- wie bei Kirchenfesten. In diesem traditionellen Miteinander sieht Reutlinger die Möglichkeit, „mit Leuten in Verbindung zu treten, die sonst nicht so eng mit der Kirche in Berührung kommen“. Er lädt zum Austausch ein: „Ich gehe da offen heran.“ In Reutlingers Verständnis hat Jesus genau das getan. Kirche solle sich nicht nur innerhalb der Gemeindehäuser abspielen. „Man muss raus an die Hecken und Zäune, um die Menschen zu gewinnen“, sagt der Geistliche.

Reutlinger hat den letzten Schülergottesdienst von Pfarrer Müller besucht und will daran anknüpfen. Überhaupt lautet die Botschaft an die Warthauser und Birkenharder Schäfchen: Kontinuität. „Was nicht mit meinen Aufgaben in den anderen Gemeinden kollidiert, will ich weiterführen“, kündigt er an. Dass hier ein großer Stamm an Ehrenamtlichen engagiert ist, erfüllt Reutlinger mit Freude: „Der Pfarrer ist nicht der Alleskönner. Gemeinde ist ein gemeinsames Unternehmen“, sagt er. „Ich will erspüren, wo die Charismen der Gemeindemitglieder liegen, und diese aufnehmen und stärken.“

Reutlinger fügt hinzu: „Damit ich gut gefahren.“ Nämlich in den vergangenen acht Jahren in der Gemeinde „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“ am Mittelberg/Seelsorgeeinheit Biberach Süd und in den 15 Jahren davor in Bopfingen im Ostalbkreis. Reutlinger stammt aus dem württembergischen Allgäu und hat in Tübingen und München studiert. Er gehörte zum letzten Jahrgang, der von Bischof Georg Moser in den Priesterstand erhoben wurde. Vor seiner Priesterweihe 1987 in Weingarten war Reutlinger dort drei Jahre an der Pädagogischen Hochschule tätig.

Zum Pastoralteam Biberach Umland gehören Pfarrvikar Jaison George, der weiter in Mittelbiberach wohnen wird, die Gemeindereferentinnen Monika Göbel und Margarita Ruppel sowie der Diakon Christian Feuerstein, der seinen Tätigkeitsschwerpunkt in Stafflangen behält.

Zur Seelsorgeeinheit Biberach Umland gehören die Pfarreien St. Maria Birkenhard, St. Cornelius und Cyprian Mittelbiberach, St. Nikolaus Reute, St. Remigius Stafflangen und St. Johannes Evangelist Warthausen.

Die Investitur mit Einführung des Pastoralteams beginnt am Sonntag, 30. November, um 14 Uhr in der Kirche St. Johannes Evangelist in Warthausen. Nach dem Gottesdienst ist ein Stehempfang im Heggelinhaus.