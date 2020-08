Warten auf bessere Holzpreis-Zeiten – Kreis schafft Holzlager – Maßnahme nach Sturm Sabine

Das Kreisforstamt Biberach hat eine Holzkonservierungsanlage – ein sogenanntes „Nasslager“ – für die von ihm betreuten kommunalen und privaten Waldbesitzer eingerichtet. Es liegt nahe der Tierkörperbeseitigungsanlage in Warthausen. Der Bau der Anlage hat, wie das Landratsamt mitteilt, rund 250 000 Euro gekostet. Das Land Baden-Württemberg fördert den Bau zu 80 Prozent. Für die Einlagerung der Stämme erhalten die Waldbesitzer ebenfalls eine Förderung vom Land. Im Nasslager Riß-tal Warthausen können bis zu 8000 Festmeter Holz eingelagert und konserviert werden. Das entspricht zirka 300 Lkw-Ladungen.

„Zu dem Bau musste man sich kurzfristig entschließen, weil nach Sturm Sabine im Februar unplanmäßig große Holzmengen anfielen. Das Holz war nur noch schwer verkäuflich, da der Holzmarkt übersättigt war und nicht zuletzt wegen der Corona-Krise die Sägekapazitäten über Wochen eingeschränkt waren“, erklärt Landrat Heiko Schmid, der zusammen mit dem Ersten Landesbeamten Walter Holderried sowie im Beisein von Kreisforstamtsleiter Hubert Moosmayer und zahlreichen Mitarbeitern des Kreisforstamts symbolisch den Wasserhahn aufdrehte.

Das Wasser stammt aus der Riss und wird über eine knapp einen halben Kilometer lange unterirdische Leitung herangepumpt. Es wird über ein Leitungssystem auf dem Platz verteilt und über Regner auf das Holz ausgebracht. Dabei werden, wenn der Platz voll belegt ist, bis zu 500 Liter pro Minute, also ungefähr zwei bis drei Badewannenfüllungen verregnet.

Im Nasslager wird durch künstliche Beregnung der Stämme die Holzfeuchte dau-erhaft so hochgehalten, dass kein Sauerstoff mehr in den Holzporen ist. Holzschädigenden Pilzen und Insekten wie zum Beispiel dem Borkenkäfer wird damit die Lebensgrundlage entzogen. Bäume können so über mehrere Jahre konserviert und die Holzqualität erhalten werden. Das Holz ist dauerhaft vor Pilzbefall und Trockenrissen geschützt. Die Einlagerung entlastet den Holzmarkt und wirkt dem Holzpreisverfall entgegen, wenn zum Beispiel nach einem Sturm sehr viel Holz anfällt. Die Sägeindustrie kann kontinuierlich und witterungsunabhängig mit Rohstoff bedient werden. Durch den Abtransport der Bäume aus dem Wald ins Nasslager müssen die Bäume nicht gegen Borkenkäferbefall behandelt werden. Der Beregnungsplatz erspart den Wäldern also Insektizide.