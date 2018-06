Vorschriften gelockert, aber Räte wollen gerne mehr

Der Entwurf für die Änderung des Bebauungsplans „Schlossgut“ in Warthausen lockert nach Aussage der Verwaltung und der Ingenieure viele Vorschriften gegenüber dem, was im Moment gilt. Die Liberalisierungen orientieren sich an allerlei Ausnahmen, die seit 1989 zugelassen worden waren. So werden etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, Dachgauben viel großzügiger erlaubt. Dennoch monierten die Räte zu viele Einschränkungen.

Das Gebiet umfasst Wohngebiete, Mischgebiete für Wohnen und Gewerbe sowie Gewerbegebiete. Es geht um bereits bebaute genauso wie um noch unbebaute Areale. In einem bereits bebauten Mischgebiet ist bisher im Erdgeschoss ausschließlich Einzelhandel zulässig. Der Entwurf für den neuen Bebauungsplan sieht vor, dass auch andere gewerbliche Nutzungen möglich sein sollen – ziemlich viel, außer Wohnen.

Obwohl dies eine Lockerung darstellt, stieß dies auf Kritik. „Warum überlassen wir das nicht dem Markt?“, fragte Michael Gapp. Ottilie Käßmeyer sagte: „Von leeren Läden haben wir nichts. Wohnungen würden den Ortskern stärker beleben als leere Läden.“ Der Ingenieur Christian Schaser entgegnete, in einem Mischgebiet müsse ein gewisser Anteil dem Gewerbe vorbehalten sein, zudem sei eine solche Durchmischung im Ortskern erwünscht. Ein reines Wohngebiet sei an der Stelle nicht zulässig.

Für Diskussionen sorgte ebenfalls, dass in der Birkenharder Straße/Mälzerstraße ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll, was neue Wohnungen dort ausschließt. Vorhandene Wohnungen genießen Bestandsschutz. Dies kritisierten mehrere Räte massiv. Richard Matzenmiller bemängelte, dass mit dem Inhaber des Autohauses nicht gesprochen worden sei. Bürgermeister Wolfgang Jautz entgegnete, der Entwurf werde ja jetzt öffentlich ausgelegt und Betroffene könnten sich dazu äußern.

Grund für die Einschränkungen dort ist der Lärm vom Bauhof, namentlich nachts im Winter, wenn die Streufahrzeuge Salz fassen. Würde man dort ein Wohngebiet ausweisen, könnte ein Anwohner später gegen den Bauhof klagen, sagte Ingenieur Schaser. Der Bauhof war in dem bestehenden Bebauungsplan von 1989 nie an dieser Stelle vorgesehen. Hauptamtleiterin Anja Kästle erinnerte daran, dass Konflikte hier ihre Ursache hätten und daher schon vor Jahren versucht worden sei, den Plan zu ändern: „Man hätte das vor 14 Jahren ändern sollen, aber man hat es damals zu den Akten gelegt und das Problem verschoben“, sagte sie.

Anton Kloos äußerte sich resigniert, bei so vielen Hemmnissen könne man doch gleich alles lassen, wie es ist. Jautz und Ingenieur Schaser entgegneten, dass dies den nichts nutzen würde: Alle Einschränkungen kämen nicht von der Gemeinde, sondern von übergeordneten Lärmschutz- und Naturschutzvorschriften. Ändere die Gemeinde die Vorschriften nicht, würde die Baugenehmigungsbehörde bei jedem einzelnen Vorhaben genau dieselben Vorschriften anwenden, sagte Jautz, „dann kauen wir es doch jetzt lieber einmal durch“.