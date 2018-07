Vor 300 Jahren wurde in Warthausen eine Wasserleitung gebaut – Und fasziniert bis heute

Fließendes Wasser zu bekommen, ist heute selbstverständlich. Früher stellte es die Menschen vor gewaltige Herausforderungen. Um das Vieh zu tränken, sich zu waschen oder zu kochen, benötigten vor allem die Landwirte große Mengen an Wasser. Während auf der Schwäbischen Alb viele Dörfer erst Ende des 19. Jahrhunderts an die Wasserversorgung angeschlossen wurde, war Warthausen bereits 200 Jahre früher dran. Mit akribischer Arbeit hat der Birkenharder Hubert Schrack nun einen „Brunnenbrief“ transkribiert – und in dem Vertrag Erstaunliches herausgefunden.

Es muss für die Bewohner von Oberwarthausen wie eine Erlösung gewesen sein: Fast 300 Jahre lang wurde nach einer Wasserquelle gesucht. Offenbar war der Ziehbrunnen beim alten Franziskanerkloster in Warthausen häufig kaputt oder versiegt. Schließlich fanden die Warthauser Quelle die erhoffte Quelle – allerdings auf der Gemarkung Birkenhard. Die leichte Hanglage war perfekt, um das Wasser über eine Leitung vom Waldrand unterhalb der heutigen Steigstraße am heutigen Freibad vorbei zu den damaligen Großbauern in Oberwarthausen zu leiten. Doch die Bedenken in Birkenhard waren groß. „Die Birkenharder waren zunächst nicht begeistert von der Leitung“, erzählt Schrack. Der 71-jährige Heimatkundler hat sich intensiv mit der Geschichte der Wasserversorgung beschäftigt und den historischen Vertrag von 1883 transkribiert.

Die lange Suche nach der Quelle

Das etwa 50 Seiten umfassende Schriftstück ist in Sütterlin verfasst und lagert im Pfarrarchiv Warthausen, doch Schrack hat Zeile für Zeile am Computer abgeschrieben, um den Vertrag einer größeren Leserschaft zugänglich zu machen. Die Sprache liest sich oft schwülstig, komplizierter als nötig – Schrack aber ist es wichtig, nichts am Original zu ändern.

Der Tenor der Aussagen aber ist klar: So wird im Brunnenbrief 1694 vermeldet, „dass endlich nachdem in Folge eines mehr als zwei oder dreihundertjährigen erlittenen Wassermangel einigst nach einer lebendigen oder springenden Quelle inständigst getrachtet worden war, [...] sich ein Mittel hat auffinden lassen, um eine auf der Birkenharder Markung sich befindende Brunnenquelle ohne andere Beschwerden oder Kosten nach Oberwarthausen zu führen“.

Doch die Birkenharder selbst benötigten die Wasserquelle für den Fall, dass ihre Dorfbrunnen versiegen sollten. Im Vertrag wurde schließlich festgehalten, dass den Birkenhardern „für einen solchen Fall“ ihr „früherer Gebrauch dieser Wasserquelle ausdrücklich vorbehalten“ ist. Schließlich wurden sich die beiden Ortschaften einig, die Holzleitung wurde verlegt und der Zugang zu fließendem Wasser für die zahlreichen Großbauern in Oberwarthausen war gesichert. „Birkenhard hat sein Recht gewahrt und Oberwarthausen sein Wasser gehabt“, sagt Schrack. Es folgte eine Zeit, in der es offenbar wenig zu beanstanden gab. Erst rund 200 Jahre später ist vermerkt, dass die hölzerne Leitung doch „viele Unannehmlichkeiten“ mit sich brachte. Zwar floss das Wasser reichlich und meist zuverlässig, doch die Quellen lagen offen „und waren jedermann zugänglich und jedem äußeren Einfluss ausgesetzt, weshalb das Wasser manchmal verdorben nach Oberwarthausen kam“. Immer wieder mussten die Leitungen repariert werden. 1883 erst wurde dann für rund 10 000 Deutsche Mark eine eiserne Wasserleitung gebaut. Die Kosten teilten sich die „Brunnengenossen“ auf, dazu zählten laut Vertrag alle Bewohner von Oberwarthausen. Die Birkenharder hatten dagegen erkannt, dass die vorhandenen Brunnen im Ort ausreichten und beteiligten sich nicht mehr finanziell am Bau.

Das Wasser wurde nun mehrmals von einem Chemiker analysiert „und als ein ganz ausgezeichnetes Wasser befunden“. „Das hat mich schon überrascht, dass damals schon ein Chemiker die Qualität überprüft hat“, sagt Schrack, der selbst gelernter Vermessungsingenieur ist.

Rund 80 Liter in der Minute ergab die Quelle. Die Oberwarthauser benötigten davon gerade einmal rund ein Zehntel. „Darnach ist zu hoffen, daß kaum einmal Wassermangel eintritt“, heißt es in dem Brunnenbrief.

Insgesamt elf Schächte versorgten die Häuser und Bauern, die das Wasser für die Küche und den Hof nutzen. Bis heute fließt Wasser durch die Kanäle – allerdings wird dies meist nur noch zum Bewässern genutzt.

Und für Schrack macht das einen Teil der Faszination aus: „Für mich als Techniker ist es faszinierend, dass das Wasser überhaupt lief.“ Zudem finde er die detaillierten Pläne beeindruckend. Sein schriftliches Ergebnis wandert nun in das Pfarr- und das Gemeindearchiv, zudem will Schrack dem Warthauser Heimatforscher Wolfgang Merk zuarbeiten. Vor allem habe er es der Sache wegen gemacht, betont Hubert Schrack mit Blick auf die vielen Stunden Arbeit„Wenn man mal vom Virus Heimatforschung infiziert ist, lässt er einen nicht mehr los.“