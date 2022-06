Vier Siege für die Tennisfreunde Birkenhard

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Absolut souverän gestaltete die Herren 40-1 ihr drittes Match: Nachdem der Gast aus Laupheim ersatzgeschwächt zum Spiel nach Birkenhard anreiste, konnte das Spiel mit 8:1 gewonnen werden. Somit bleibt die Mannschaft weiterhin an der Tabellenspitze. Diese gilt es am nächsten Spieltag beim TC Mochenwangen 1 zu verteidigen. Mit 2:7 startete die Herren 40-2 beim TC Bad Waldsee 2 mit einer Niederlage in die Saison. Somit steht nun im nächsten Spiel bei der TA TSV Eschach 1 Wiedergutmachung auf der Agenda. Weiterhin erfolgreich bleibt dagegen die Herren 50. Im Auswärtsspiel beim TC Ehingen/Donau 1 gab es einen 6:3 Erfolg, der zur Folge hat, dass das Team nach drei Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Die Zielsetzung gegen die TA RSV Ermingen 1 wird demnach am kommenden Samstag klar sein, nämlich weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Spielbeginn wird hier in Birkenhard bereits um 10 Uhr sein. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel erlangte die Herren 60 am Samstag in ihrem Heimspiel gegen die TA ESC Ulm 1. Wie im ersten Saisonspiel gewann das Team ihren Tennisfight mit 4:2.