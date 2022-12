Vieles im Wandel bei der Feuerwehr Warthausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. November fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Warthausen statt. In dieser wurde über vergangen Themen aber auch Neuerungen berichtet. Die seit einigen Jahren geplante und im Herbst 2022 begonnene Gerätehauserweiterung nimmt nun sichtbare Form an. Außerdem ist für die erste Jahreshälfte 2023 die Auslieferung des Mittleren Löschfahrzeugs vorgesehen.

Auch auf der Tagesordnung stand die Wahl des ersten Kommandanten. Willi Städele nahm dieses Amt über 23 Jahren ein. Bürgermeister Jautz würdigte die Leistungen, die Willi Städele in diesen Jahren mit der Feuerwehr Warthausen auf die Beine gestellt hat. Willi Städele, der für seine Leistungen bereits im Juni dieses Jahres geehrt wurde, wird aber weiterhin für die Feuerwehr Warthausen aktiv sein – im so genannten Programm „Feuerwehr 65+“. Das bedeutet, dass er zwar keine Einsätze mehr fahren, aber tatkräftig engagiert bleiben kann, beispielsweise in der Jugendarbeit. Zur Wahl für das Amt des Kommandanten stellte sich Frank Lutz, der mit überwältigender Mehrheit gewählt wurde, er beerbt diesen Posten als bewährte und kompetente Führungskraft, die souverän ein anspruchsvolles Erbe antritt. Frank Lutz würdigte in seiner Ansprache nach der Wahl die Leistungen von Willi Städele. In seiner Zeit habe sich die Feuerwehr Warthausen zu einer leistungsstarken Mannschaft entwickelt, deren technische Ausstattung hohen Ansprüchen genügt. Nach dieser Ansprache bekam Willi Städele stehende Ovationen als Zeichen des Dankes und der Verbundenheit von allen Mitgliedern der Feuerwehr Warthausen.

Neben der Wahl, die im Zentrum der Hauptversammlung stand, gab es auch in diesem Jahr Ehrungen und Beförderungen. Besonders zu erwähnen sind hier Michael Gerster, der das Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre und Roland Enderle, der das Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Diensttätigkeit erhielt. Hermann Kloos durfte sich über die Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft freuen.

Befördert wurden zum Feuerwehrmann Kai Amendinger, Leander Beer, Michael Enderle und Frieder Schmid, zum Oberfeuerwehrmann Tobias Bisinger, Jahn Ringer, Luca Stark und Laura Städele, zum Hauptfeuerwehrmann Robin Erhart, Felix Eßer und Sascha Manz, zum Oberlöschmeister Sandrina Gerster und Gerd Scheifele und schließlich zum Oberbrandmeister Florian Gerlach, der weiterhin der stellvertretende Kommandant bleibt.