Viel Unterhaltung beim Mostfest

Gefällige Blasmusik und schöner Chorgesang sind beim Mostfest des Musikvereins Warthausen (MVW) am Samstagabend im Rondell der Sophie-La-Roche-Schule in Warthausen zu hören gewesen. Passend zum „Schwäbischen Abend“ wurden in einem kleinen Hüttendorf schwäbisch kulinarische Genüsse angeboten.

Der MVW nutzte die Veranstaltung, einen Einblick in seine Jugendarbeit zu geben. So zeigte die Jugendgruppe (Leitung: Anja Städele und Franziska Schuck) und das neugegründete Jugendorchester, mit Klaudia Weiss und Stephan Müssle, zum Auftakt des Abends ihr Können. Und das, was sie drauf hatten, konnte sich sehen, respektive hören lassen. Mit gefälligen Liedern lud der Liederkranz Warthausen mit Dirigentin Helena Klein anschließend zum Zuhören ein. Der Vorsitzende des Liederkranz Siegmar Schmidt hat einen Gospelsong des Dänen John Høybye mit dem Titel „Mir send von Warthausa“ umgetextet. Viel Applaus ernteten dabei die Sängerinnen und Sänger vom in überschaubarer Zahl anwesenden Publikum.

Musiker vertreiben Regen

Während des Umbaus setzte ein feiner Regen ein. Die danach gut gelaunt aufspielende Musikkapelle Attenweiler hat die letzte Regenwolke mit ihrer Musik „weggeblasen“. Passend zum Mostfest legte die Kapelle die vom Attenweiler Wolfgang Paal komponierte „Mostfest-Polka“ auf. Neben böhmisch-mährischen Melodien und Traditionstiteln, waren die legendären Popmusiker in Gäbles Medley „The Best of Beatles“, Melodien vom Elton John oder der ruhige Walzer aus dem Repertoire der Gruppe Viera Blech, als Kontrastprogramm zu hören. Ein reicher Beifall war den Musiker um Dirigent Richard Bösch sicher. Im schönen Ambiente unter alten Lindenbäumen war es eine Freude, vor der Kulisse guter Blasmusik, eine Brotzeit einzunehmen, zu plaudern oder Bekannte zu treffen.

Bis vor etwa 15 Jahren habe der MVW ein Gartenfest veranstaltet, dann einige Jahre in Röhrwangen „Rock am Hang“ „und dieses Jahr halten wir zum dritten Mal das Mostfest ab“, erinnerte sich Martin Städele, Vorsitzender des MVW, im Gespräch. Sonnenschirme und Pavillons, die für Schatten gedacht waren, würden zeitweise als Regenschutz genutzt. „Wir beobachten die Wetter-Apps stündlich und diese ändern sich auch stündlich“, resümierte Städele. Da sei es sei für einen Veranstalter schwierig, zu reagieren und zu organisieren. „Der Zuspruch der Bevölkerung zum Mostfest ist in den letzten Jahren gut gewesen“, heute habe das Wetter halt nicht richtig mitgespielt, sagte er. Der Liederkranz Warthausen war dieses Jahr erstmals dabei „und wir haben uns gefreut, dass er spontan zugesagt hat“. Bewusst sei der Beginn des Mostfestes am Samstagabend auf 17 Uhr gelegt worden. Ältere Besucher, die zur Tagesschau wieder daheim sein möchten, „haben damit auch Gelegenheit, zu uns zu kommen“, erklärte Martin Städele.