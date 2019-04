VdK Warthausen wählt neuen Vorstand

Ulrich Weber steht auf dem Feld hinter seinem Haus in Walchesreute. „Wenn die die Straße hier bauen, dann muss ich aufhören“, sagt er. Der Landwirt spricht von der B30-Ortsumfahrung um Meckenbeuren. Würde die Variante Ost gebaut werden, bedeutete dies eine vierspurige Straße, die mitten durch Obst, Hopfen- und Gemüsefelder führte. Damit wäre seine Existenz bedroht, sagt der Landwirt. Und so engagiert sich Weber in einem Aktionsbündnis gegen die vom Bund bevorzugte Trassenführung.