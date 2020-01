Völkl und Windisch sind in Birkenhard am schnellsten

Pünktlich zum Start des zweiten Laufs der Oberschwäbischen Crosslaufserie am Sonntag in Birkenhard hat es zu schneien begonnen. Doch schon beim Hauptlauf zeigte sich die Sonne wieder und die Strecke war in perfektem Zustand bei windstillen Bedingungen. Vier Runden mit insgesamt 6,6 Kilometern waren zu laufen. Bei fast 200 Läuferinnen und Läufern war die Strecke auf der Zusatzschleife zum Schluss doch tief und aufgeweicht. So konnten die Läufer und Triathleten wie gewohnt mit mit reichlich Dreck bespritzt das Rennen beenden. Korbinian Völkl setzte sich bei den Männern durch, Marlene Windisch bei den Frauen.

Bei den Männern führte die ersten eineinhalb Runden der Vorjahressieger Aimen Haboubi, er „wollte was riskieren“, musste dann aber dem Vereinskollegen Korbinian Völkl den Vortritt lassen, der ihn überholte und souverän den Sieg nach Hause lief. „Ein verdienter Sieg für Korbinian“, so Haboubi, der vergangene Woche noch erkältet war. „Nicht mein Tag“, war das Fazit von Muhammad Lamin Bah, der nur auf dem fünften Platz ins Ziel kam. Er klagte über Schmerzen in der Hüfte und so war sein Vereinskollege Florian Will auch noch vor ihm.

Dominanter SSV Ulm 1846

Klar, dass das Team vom SSV Ulm 1846 die Mannschaftswertungen sowohl bei den Männern wie Frauen gewann. Trotz des Ausfalls von Marco Konrad, der in Blitzenreute gewann und erst noch von einer Verletzung genesen muss. Nur einer von einem anderen Team, der „Bulle von Göppingen“, Hannes Bitterling, wie er von Achim Linder genannt wurde, konnte den dritten Platz mit fünf Sekunden Vorsprung verteidigen.

Bei den Frauen gewann wieder eine Marlene, aber nicht Gomez Islinger, die im sonnigen Lanzarote zusammen mit der Hawaiisiegerin Anne Haug sich auf die Triathlonsaison vorbereitet. Marlene Windisch ist auch Triathletin aber ebenso eine schnelle Läuferin und zuletzt hatte sie den Silvesterlauf von Bozen gegen starke Konkurrenz gewonnen. Sie ist zum ersten Mal bei der Crosslaufserie dabei und konnte sich in der dritten Runde von ihrer Verfolgerin Lisa Madlener lösen und den Sieg sicherstellen. Sie findet die Crosslaufserie einen perfekten Einstieg ins neue Jahr und bedankte sich beim gesamten Organisationsteam für eine hervorragende Veranstaltung. Das wissen auch die jungen und älteren Semester zu schätzen, die sich mit viel Elan und Ausdauer über die Strecke gekämpft hatten. „Wir kommen gerne wieder“, sagte Windisch zum Schluss auch im Namen ihres Teams der TSG Eislingen.

Bei den Jüngsten stechen die Leistungen vou U10-Sieger Vincent Ulmer (FV Ravensburg) und Emma Aumann (TV Dettingen/Iller) hervor, beide mit Triathlonvätern.

Vier Kinder der U12 konnten sich im Einlauf des 1,1 Kilometer langen Rennens nur vor ihnen platzieren, Fabian Merk (SC Vöhringen) und Johanna Hilt (TSV Reute Runners) an der Spitze. Bei den älteren Schülerinnen und Schüler U16 waren die Biberacher Hannes Kusterer und Hannah Späth vorne. Im Jedermanncross über vier Kilometer, der zusammen mit der Jugend gestartet wurde, belegten die Trütschler-Schwestern Ursula vor Anna und Christofer Tautermann die ersten Plätze, jedoch hinter dem Sieger und Zweiten in der U18 Finn Frey (Triathlon Team Göppingen) und Aaron Sigg (Mengens Triathleten).