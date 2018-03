Untersuchung toter Schweine „nicht machbar“

„Qualvoll gestorben und weggeworfen“: Der Südwestrundfunk (SWR) hat in einem Bericht dargestellt, dass jährlich etwa 13,6 Millionen Schweine in Tierkörperbeseitigungsanlagen in Deutschland angeliefert werden. Zahlreiche davon zeigten erhebliche Verletzungen. Allerdings fehlen bislang rechtliche Vorschriften und standardmäßige Untersuchungen der Tiere vor der Entsorgung. In dem TV-Bericht kommen mehrere Gesprächspartner aus Politik und Wissenschaft zu Wort, die systematische Kontrollen, eine strenge Rückverfolgung der Tiere und eine Bestrafung der verantwortlichen Tierhalter fordern.

Gezeigt werden auch Aufnahmen aus der Tierkörperbeseitigungsanlage in Warthausen. Dort landen rund 60 Prozent aller Schlachtabfälle und toter Tierkörper in Baden-Württemberg. Die Anlage war laut SWR die einzige, die den Reportern eine Drehgenehmigung erteilt hatte. Verantwortlich für die Genehmigung war das Landratsamt, erklärt Karl-Heinz Maucher, Geschäftsführer des Zweckverbands Tierkörperbeseitigung Warthausen und fügt hinzu: „Wir sind offen für das Thema.“

Der Tierschutz sei laut Gesetz jedoch nicht die Aufgabe der Beseitigungsanlagen. Eine Umsetzung systematischer Kontrollen von angelieferten Schweinen, wie sie in allen Schlachthöfen Pflicht sind, hält er in den Beseitigungsanlagen „mit dem bestehenden Personal für nicht machbar“. Das würde zudem eine umfangreiche Selektion der toten Tiere voraussetzen, die oft zusammen mit Schlachtmaterial bereits bei einem der vier Sammelstellen angeliefert werden.

Die Zahlen, die der SWR in seinem Bericht genannt hat, hätten ihn nicht überrascht. Alleine an der Anlage in Warthausen werden täglich rund 250 Tonnen toter Tiere und Schlachtabfälle angeliefert. Ein Veterinär überprüft tote Rinder, die Auffälligkeiten zeigen, auf Verletzungen. Bei Schweinen findet eine solche Überprüfung dagegen nicht statt.