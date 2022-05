Unfallverursacher fährt einfach weiter

Nach einem Unfall am Dienstag in Warthausen stoppte die Polizei den Verursacher. Gegen 11.15 Uhr stand der 53-Jährige mit seinem Iveco Sattelzug an der Kreuzung Kreissstraße 7532 und Hubertus-Liebrecht-Straße an einer roten Ampel. Hinter ihm stand ein 25-jähriger Skoda-Fahrer. Während des Anfahrens soll der Laster-Fahrer zunächst etwa 1,5 Meter zurückgerollt sein, wie die Polizei mitteilt. Dabei stieß er gegen die Front des Skoda. Der Laster sei dann losgefahren, obwohl der 25-Jährige versuchte, den 53-Jährige auf den Unfall aufmerksam zu machen. Die informierte Polizei stoppte den Sattelzug schließlich in Göffingen. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei mahnt: Unfallflucht sei kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat – unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursache, müsse auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen.