Unbekannter schlägt Zugbegleiter ins Gesicht

Ein Unbekannter hat am Montag in Warthausen einen Zugbegleiter körperlich angegriffen. Nun sucht die Polizei in ihrem Pressebericht Zeugen des Vorfalls.

Der Zugbegleiter hatte gegen 16.50 Uhr von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und den Mann am Haltepunkt in Warthausen aus dem Zug gebeten, da dieser weder den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz während der Zugfahrt trug, noch einen gültigen Fahrschein für die Fahrt von Biberach/Riß nach Ulm vorweisen konnte. Dass er nun den Zug verlassen sollte, sah der Unbekannte offenbar überhaupt nicht ein und wurde aggressiv. Beim Aussteigen soll er den Zugbegleiter geohrfeigt haben, berichtet die Polizei. Noch vor Eintreffen einer Streife der Landespolizei konnte der Mann flüchten. Der Zugbegleiter klagte über leichte Schmerzen am Kiefer.

Der Täter soll circa 1,90 Meter groß gewesen sein. Er habe eine normale Statur und kurze blonde Haare. Er war wohl mit einem grün-beigen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Er soll einen Rucksack dabei gehabt und angeblich nur englisch gesprochen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer 0711/870 35 0 zu melden.