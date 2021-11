TSV Warthausen feierte 50 Jahre Tischtennis

Bei der Generalversammlung des TSV Warthausen wurde der Tischtennisabteilung die Urkunde zum 50-jährigen Bestehen übergeben. Geehrt wurden gleichzeitig die Spieler Jonny Haller für 50-Jährige Mitgliedschaft im TSV Warthausen und Hubert Berg (40 Jahre).

Die Abteilung wurde 1967 von Richard Geiser gegründet, der diese dann fünf Jahre lang führte. In der Abteilungsleitung folgten Hans-Dieter Werner und Artur Hertenberger nach. 1977 übernahm Jonny Haller die Führung und übte diese 20 Jahre bis 1997 aus. Sein Nachfolger Uli Reichle übergab den Führungsstab 2001 an Matthias Schmid, der bis heute in der Funktion tätig ist.

Im Laufe der Jahrzehnte konnte die Tischtennisabteilung viele Erfolge feiern und war insbesondere immer in der Jugendarbeit sehr aktiv. So wurden immer Jugendmannschaften (bis zu sechs Mannschaften) gemeldet, auch Mädchenmannschaften waren für den TSV am Start. Mehrfach wurde deshalb der TSV Warthausen vom Bezirk Donau für die hervorragende Jugendarbeit ausgezeichnet. Derzeit sind zwei Jugendmannschaften im Spielbetrieb aktiv. Bei den Herren ist das Aushängeschild die erste Mannschaft. Diese pendelt seit Jahren zwischen der Bezirksliga und der Landesklasse, der höchsten Klasse Oberschwabens. In der aktuellen Saison tritt die Mannschaft das zweite Jahr in Folge nach dem Aufstieg in der Saison 2019/20 wieder in der Landesklasse an und strebt dort den Klassenerhalt an.

Die Herren Zwei sind als Tabellenführer der Bezirksklasse Meisterschaftsfavorit und erster Aufstiegsaspirant. Die Dritte tritt in der Kreisliga an. Ziel dort ist der Klassenerhalt, aber insbesondere auch neue Spieler und ehemalige Jugendspieler an den aktiven Sport heranzuführen.