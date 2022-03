TSV Warthausen feiert Meisterschaft im Tischtennis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gäste aus Schemmerhofen waren mit ihrem Spitzenspieler Alexander Zgorselski, der normalerweise in der Verbandsliga für deren erste Mannschaft aufschlägt, angetreten. Damit war die Mannschaft natürlich bedeutend „gefährlicher“ als das der aktuelle 8. Tabellenplatz aussagt. Kurzfristig fiel beim Tabellenführer aus Warthausen der beste Spieler Timo Reichle (Corona-Kontakt) aus. Deshalb musste bei den Doppeln umgestellt werden. M. Reichle/Schmid, mit 6:0 Siegen das beste Doppel der Bezirksklasse, siegten klar. Überraschend der Sieg von Klippel/Branz gegen das Spitzendoppel der Gäste und die Niederlage von Hauser/Jeggle. In den Einzeln ließ Schmid nichts anbrennen und bügelte die unglückliche 5-Satz Niederlage von M. Reichle gegen die starke Nummer 1 der Gäste aus. Nach Matchbällen gegen sich konnte sich auch Hauser in die Siegerliste eintragen. Danach punkteten Klippel, Branz und Jeggle ohne Satzverlust. In einem hochklassigen Spiel konnte Schmid dann den Spitzenmann der Gäste in vier Sätzen schlagen. M. Reichle machte mit einem souveränen 3:0 den Sack zum 9:2 Sieg zu. Damit ist der TSV Warthausen verlustpunktfrei Meister der Bezirksklasse und steigt in die Bezirksliga auf.