TSV Warthausen bietet Kurs für Schwangere an

Der TSV Warthausen bietet vom 14. September bis 23. November jeweils mittwochs von 17.45 bis 19 Uhr in der Turn- und Festhalle einen Präventionskurs „Gesundheit durch Bewegung in der Schwangerschaft“ an. Der Kurs besteht aus zehn Kurseinheiten zu jeweils 75 Minuten und wurde für Schwangere entwickelt. Der Kurs soll dazu beitragen, dass sie diese besondere Zeit genießen können, sich rundum „kugelwohl“ fühlen und für die Geburt vorbereitet sind. Schwangere bekommen Sicherheit, welche Art von Bewegung und in welcher Intensität sie diese machen können, um ihre Gesamtkonstitution zu verbessern.Die Kursgebühr beträgt 75 Euro und wird von vielen Krankenkassen erstattet. TSV Mitglieder zahlen nur 55 Euro. Anmeldungen sind ab sofort bei der Kursleiterin möglich per E-Mail an julia.rimmele(at)web.de. Der TSV bittet, auch das Sepa- Lastschriftmandat auf der Homepage ausfüllen: https://www.tsv-warthausen.de/own_forms/view/7