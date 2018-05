Tierzuchtverein feiert 50 jähriges Bestehen

Warthausen (sz) - Der Kleintierzuchtverein „Z488“ Warthausen hat sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Gegründet wurde der Verein am 20. April 1968 von elf Tierfans aus dem Umland von Warthausen und hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu einem traditionsreichen Verein für das Hobby der Kleintierzucht entwickelt.

Der Festabend in der Turn- und Festhalle Warthausen wurde vom Vorsitzenden Matthias Sauter mit einer kurzen Ansprache an die mehr als 150 geladenen Gäste eröffnet und dann vor allem genutzt, um Ehrungen an verdiente Mitglieder des Vereins zu vergeben Hier verlieh der Vereinsvorsitzenden Matthias Sauter die Ehrennadel für zehnjährige Vereinszughörigkeit an Stephan Schlegel.

Bruno Friedel erhielt die Nadel für 30 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Adelheid Friedel wurde mit der Ehrennadel in Gold vom Kreisverband Altkreis Saulgau ausgezeichnet. Der Vorsitzende des Landesverbands der Rassekaninchenzüchter Ulrich Hartmann verlieh die Ehrennadel des Verbands in Silber an Sascha Schlegel, Adelheid Friedel und Julius Weckemann. Bruno Friedel wurde die Verdienstmedaille des Landesverbands verliehen.

Chronik der Vereinsgeschichte

Im Bereich Geflügel erhielt Adelheid Friedel die Silberne Ehrennadel des Kreisverbands. Edwin Herter bekam die Silberne Ehrennadel des Landesverbands verliehen. Im Anschluss an die Ehrungen stellte Franz Rettich, die zu diesem Anlass extra erstellte Chronik des Vereins vor und berichtete recht kurzweilig aus den vergangenen 50 Jahren Vereinsgeschichte.

Der Musikverein Warthausen sorgte für die musikalische Durchführung des Abends und die Narrengilde Risstal Gurra kümmerte sich um die kulinarischen Wünsche der Gäste.