Tennisfreunde Birkenhard veranstaltet Jugendtrainingstag

Knapp 20 Kinder im Alter zwischen 4 bis 12 Jahren erlebten Ende Mai einen besonderen Trainingstag auf der Tennisanlage in Birkenhard. Eingeteilt in vier Gruppen trainierte der Nachwuchs bei bestem Wetter zweimal 1,5 Stunden. Während die Kleinsten erst einmal lernen mussten, wie man denn mit der gelben Filzkugel umgeht, konnten die Größten schon einige Erfolge bei den Trainingsspielen verbuchen. Die Begeisterung war riesig – nicht nur auf dem Tennisplatz.

Im Anschluss an das Training wurde gemeinsam mit zahlreichen Eltern und Geschwisterkindern gegrillt. Ermöglicht wurde der Tag durch das Sponsoring der Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH. Ingo Hämmerle, Jugendwart bei den Tennisfreunden Birkenhard, ist nicht der Einzige, der viel Zeit in die Nachwuchsarbeit steckt: „Ohne viele freiwillige Helfer aus dem Verein und die Mitarbeit der Eltern wäre so ein Tag nicht zu stemmen. Umso schöner, wenn die Kids am Ende dann so viel Spaß am Tennissport haben. Das ist schließlich das Wichtigste.“ Hämmerles langfristiges Ziel ist es, die Birkenharder Tenniskids fit für eine Mannschaft zu machen.