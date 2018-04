Tempo 30 und Geschwindigkeitsüberwachung gefordert

In Warthausen sollen demnächst, wenn es nach dem Gemeinderat geht, Lärmschutzmaßnahmen greifen. So soll kurzfristig ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde in der Ehinger Straße vom Kreisverkehr bis zum Ortsende eingeführt werden. Dies soll Tag und Nacht gelten. Zudem soll in der Ortsdurchfahrt ein Blitzer aufgestellt werden. Der ebenfalls vorgeschlagene Blitzer in der Biberacher Straße kommt durch die Anschaffung des Kreises Biberach ohnehin in den kommenden Wochen. Zudem soll der Lärmaktionsplan um den Käppelesplatz und die Ortsdurchfahrt von Barabein erweitert werden, die bislang nicht kartiert wurden. Langfristig ist eine Ortsumfahrung von Warthausen im Plan verankert.

Das Ingenieurbüro Brenner aus Aalen hatte im vergangenen Jahr im Auftrag der Gemeinde den Lärmaktionsplan aufgestellt, der jetzt dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgestellt wurde. Warthausens Bürgermeister Wolfgang Jautz und Uwe Frost vom Büro Brenner erinnerten daran, dass die Aufstellung eines Lärmschutzplans eine Pflichtaufgabe nach EU-Recht sei. Diese hätte man unbedingt umzusetzen, sonst drohten Strafzahlungen. Der vorgelegte Plan müsse zudem alle fünf Jahre überprüft und aktualisiert werden.

Aktuelle Zahlen

„Die vorliegenden Zahlen basieren auf einer Verkehrszählung zwischen dem 14. und 21. März 2017“, sagte Uwe Frost. Es handle sich also um sehr frische Zahlen. Dies sei nicht überall selbstverständlich. Frost wies ausdrücklich darauf hin, dass eine Lärmkartierung immer auf den Ist-Zahlen fuße und sich nicht auf Prognosen beziehe. Für Warthausen wurden alle Straßen untersucht, die durchschnittlich mehr als 8200 Fahrzeuge täglich und mehr aufweisen. Dies betraf die Bundesstraßen 30 und 465 und die Landesstraßen 251 und 267. Dort sind zwischen 10 000 (B 465) und 17 000 Fahrzeugen, davon zehn Prozent Schwerverkehr (B 30) täglich unterwegs. Nach EU-Recht müssen, so Frost, Schwerpunkte gebildet werden. Diese entstünden aus der Schnittmenge von Wohnbebauung und Verkehrsaufkommen. Wenn das Aufkommen an einer Stelle hoch sei, dort aber sehr wenige Menschen wohnen würden, sei dies noch kein Schwerpunkt. „Anders ist es dort, wo ein Altenheim bewohnt wird und das Verkehrsaufkommen nicht ganz so hoch ist. Dieser Ort wird dennoch zu einem Schwerpunkt“, betonte Uwe Frost.

Bürger und die Träger öffentlicher Belange hatten sechs Wochen Zeit, ihrerseits den vorgelegten Plan zu bewerten. So ist die IHK grundsätzlich gegen Tempo 30 auf einer Durchgangsstraße wie in Warthausen. Das Regierungspräsidium in Tübingen verweist auf den Bundesverkehrswegeplan 2030, in dem die Ortsumfahrung in Warthausen im vordringlichen Bedarf stehe. Zudem fehlten dem Plan laut Regierungspräsidium Angaben über eine mögliche Senkung des Lärmpegels durch Tempolimits. Der Nabu hält sogar eine Umgehungsstraße für ökonomisch nicht vertretbar, weil sie keine deutliche Reduzierung des Lärms bringen würde. Mehrere Bürger aus Warthausen und den Teilorten fordern sofortigen Lärmschutz durch Flüsterasphalt und Lärmschutzwälle. „Nur so kann der Lärm etwa in Barabein deutlich verringert werden“, sagte Gabriele Göggerle, eine Anwohnerin aus Barabein, zumal sich durch den möglichen Aufstieg nach Mettenberg das Verkehrsaufkommen noch erhöhen werde.

Als nächsten Schritt muss die Warthauser Verwaltung den Plan der übergeordneten Behörde melden.