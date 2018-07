Die Tennis-Herren 55 des TC Warthausen haben sich den Meistertitel in der Staffelliga geholt. Der TCW blieb ungeschlagen (5:0 Siege, 26:4 Matches) und spielt in der kommenden Sommersaison in der Oberligastaffel. Zum Meisterteam des TCW gehören: (von links) Günter Schad, Klaus-Dieter Otto, Karlheinz Dreher, Wolfgang Kubsch und Martin Zell.