Die Tennis-Herren 55 des TC Warthausen sind in der Sommersaison Meister in der Staffelliga geworden. Ungeschlagen beendete der TCW die Spielzeit mit 5:0 Siegen und 26:4 Matches. Damit steigt das Team das zweite Jahr in Folge auf und spielt künftig in der Württembergstaffel. Zur Meistermannschaft gehören: Karlheinz Dreher, Günter Schad, Martin Zell, Wolfgang Kubsch und Kapitän Klaus-Dieter Otto.