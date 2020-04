TC Warthausen blickt auf ereignisreiche Saison zurück

Bei der 36. Hauptversammlung des Tennisclubs Warthausen am 6. März hat der Vorsitzende German Geiser auf die vergangene Saison mit all ihren Höhepunkten geblickt.

Speziell die Errichtung der automatischen Platzberegnungsanlage unter der Leitung von Markus Hofmeister mit tatkräftiger Unterstützung vieler Mitglieder wurde hervorgehoben.

Sportwart Tobias Eppler attestierte dem Verein ein ordentliches sportliches Jahr. Neben Vereinsmeisterschaften, Sommer- und Winterverbandsrunde wurde auch wieder das Rißtal-Leistungsklassen-Tagesturnier erfolgreich durchgeführt. Zum ersten Mal stellte er in seinem Bericht auch die Vereins-Leistungsklassen-Statistik vor. Für den Jugendbereich berichtete Jugendwart Christian Maier über das gut besuchte Sommerferientennis sowie das Sommer- und Wintertraining. Zusätzlich stellte er die aktuelle Kooperation mit der Sophie-La-Roche-Schule Warthausen vor. Erstmals Teil der Tagesordnung war der Bericht des Vergnügungswarts. Thomas Maier berichtete von einer sehr aktiven und lebhaften Sommersaison am und im Vereinsheim in einer von Bildern und Musik umrahmten Präsentation. Neben traditionellem Sommerfest, Bier- und einer Weinprobe wurde die Gemeinde beim Weihnachtsmarkt mit Kuchen und Glühweinverkauf unterstützt.

Kassierer Klaus-Dieter Otto bestätigte in seinem ausführlichen Bericht dem Verein eine gute Finanzsituation. Speziell ging er auf die Abrechnungen der zwei größeren Projekte ein: Dem Bau des Geräteschuppens und der Errichtung der automatischen Beregnungsanlage.

Bürgermeister Wolfgang Jautz führte daraufhin die Entlastung des Vorstands durch, die einstimmig erfolgte. Er attestierte dem Tennisverein eine gute Vereinsarbeit, ebenso ein tolles Engagement in der Gemeinde.

Bei den Wahlen stellten sich die stellvertretende Vorsitzende Vinyu Grözinger sowie Schriftführerin Lisa Schiller zur Wiederwahl. Beide wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Als Jugendwart stellte sich Christoph Oelmaier zur Verfügung und wurde ebenfalls einstimmig gewählt.

Zudem wurde die sogenannte Ehrenamtspauschale vorgestellt und eine mögliche Einführung positiv diskutiert. Zum Abschluss wurde das 2019 eingeführte Programm „Mitglieder werben Mitglieder“ vorgestellt und erste Resultate vorgestellt.