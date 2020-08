Tanzkurse in Warthausen

Der TSV Warthausen bietet ab Donnerstag, 1. Oktober 2020 wieder Fitness Dance an. Voraussetzungen gibt es keine. „Wir werden uns eine Stunde zu unterschiedlichen Musikrichtungen bewegen“, teilt der Verein mit. Schwerpunkt ist das Bewegen zur Musik, verbunden mit Fitnessübungen. Der Kurs findet donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Turn- und Festhalle Warthausen statt. Anmeldungen sind möglich bei Yvonne Zell unter 0157/58858018 oder per Mail unter yroether@web.de oder turnen@tsv-warthausen.de. Für TSV-Mitglieder ist das Ganzjahresangebot kostenlos. Interessenten können auch reinschnuppern. Für Nicht-Mitglieder bietet der Verein eine Zehnerkarte für zwölf Euro an.

Am Freitag, 6. November, beginnt ein Tanzkurs, der über ein halbes Jahr dauert, mit 20 Stunden. Die Teilnehmer fangen bei den Grundlagen der einzelnen Tänze an, so dass am Ende ein breites Spektrum an Tänzen und Figuren erlernt werden kann. Voraussetzungen gibt es keine, auch keine Altersbeschränkung. Anmeldungen sind ebenfalls bei Yvonne Zell möglich. „Wir werden sehen, ob wir einen Tanzpartner finden und den Kontakt herstellen“, teilt der Verein mit. Der Kurs findet freitags von 19 bis 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Warthausen statt, außer in den Schulferien. Die Kosten belaufen sich für Mitglieder auf 80 Euro für den Halbjahreskurs (20 Stunden) und für Nichtmitglieder auf 100 Euro pro Kurs.