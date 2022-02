Tanzkurs beim TSV Warthausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab 1. April 2022 startet für interessierte Paare ein Tanzkurs. Voraussetzungen gibt es keine. Wir lernen die Grundschritte der Standard- und Lateintänze und bauen in den kommenden Wochen darauf auf. Ein Einstieg ist deswegen nur am Anfang möglich. Kosten für Mitglieder für 10 Stunden: 40 Euro pro Person, Nichtmitglieder: 50 Euro pro Person. Wir treffen uns immer freitags von 19.45 bis 20.45 Uhr in der Turn- und Festhalle. Anmeldung bei der Trainerin Yvonne: yroether@web.de.