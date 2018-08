Die Abteilung Turnen des TSV Warthausen veranstaltet ab Montag, 10. September, den Zehnerkurs „Tanz mit - bleib fit“ beim TSV Warthausen, jeweils montags von 9.20 bis 10.20 Uhr in der Turn- und Festhalle Warthausen. In geselliger Form werden abwechslungsreiche internationale Tänze auf der Kreisbahn getanzt, in der Gasse und als Block. Tänze mit Partnerwechsel sorgen für vielfältige Begegnung. Teilnehmen kann laut den Veranstaltern jeder, auch alleine. Tänzerische Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. „Voraussetzung zur Teilnahme ist einzig und allein die Freude an der Bewegung zu Musik und die Lust Neues zu lernen“, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Für Mitglieder ist der Kurs kostenlos, Nichtmitglieder zahlen 30 Euro. Anmeldungen sind möglich bei Irmgard Rueß, Telefon 07351/4290046 oder online: iruess@web.de