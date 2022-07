Tagesausflug des VdK Ortsverband Warthausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir fuhren mit einem voll besetzten Doppeldeckerbus in den Schwarzwald zum Titisee. Die Stadt war unser erstes Ziel. Den großen See, der einst aus einem Gletscher entstand, haben wir bei einer Seerundfahrt erkundet und bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schiffsdeck die Fahrt genossen. Der große See, der einst aus einem Gletscher entstand, lockt vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Besucher an sein Ufer. Bei einer Wanderung entlang des Ufers oder einer Seerundfahrt konnten wir die Natur in vollen Zügen genießen und nach Herzenslust ausspannen. Der Ortsteil Titisee ist für seinen gleichnamigen Natursee weltweit bekannt. Der See lädt zum Schwimmen, Bootfahren, Spazierengehen oder auch nur zum Entspannen ein. In der Nähe liegt das Badeparadies Schwarzwald, das mit seinen Palmen und warmem Wasser Karibik-Gefühle auslöst. Mit dem Zäpfle-Bähnle konnten wir eine wunderbare Rundfahrt in die romantischen Seitentäler unternehmen. Vorbei an typischen Schwarzwaldhöfen und einer schönen grünen Landschaft wurden wir vom Lokführer auf die Besonderheiten hingewiesen und er erklärte auch, wo die Fernsehsendung „die Fallers“ gedreht wird. Den typischen Hochschwarzwald am Titisee im Schatten der waldigen Berge gehört ebenso zum Pflichtprogramm wie der Erwerb des einen oder anderen typischen Souvenirs, wie Kuckucksuhr oder Schwarzwälder Schinken, was die typischen Schwarzwald-Geschäfte anbieten. Wir hatten einen wunderschönen Ausflug bei schönstem Wetter. Vorstand Franz Hipp wird bei einem gemütlichen beisammen einige Bilder vom Ausflug zeigen.