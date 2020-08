SV Birkenhard startet neue Sportkurse

Der SV Birkenhard bietet neue Sportkurse im Gesundheitssport an. Um den Corona-Vorschriften gerecht zu werden, finden die Biberacher Kurse in diesem Semester im Abdera statt.

Online-Ferienkurs Qigong Modul eins: Grundlagen der Bewegung und Einführung in die Ausdrucksformen der Harmonie, vom 2. bis zum 23. September, vier Termine, mittwochs von 20 bis 21 Uhr. Kosten: 25 Euro.

Onlinekurs Qigong Modul zwei: Shibashi, Elemente aus dem Taiji, beginnt am 30. September und endet am 25. November, 8 Termine, mittwochs von 20 bis 21 Uhr, Kosten: 40 Euro.

Qi Gong und Taiji für Fortgeschrittene beginnt am 14. September, endet am 18. Januar 2021, montags von 18 bis 19 Uhr oder 19 bis 20 Uhr im Obergeschoss der Sporthalle Birkenhard. Außerdem findet der Kurs auch dienstags, vom 15. September bis zum 19. Januar 2021 jeweils von 8.15 bis 9.15 Uhr in der Sporthalle Birkenhard statt. Die Kosten betragen 60 Euro und ermäßigt 30 Euro.

Qi Gong, auch für Einsteiger, findet vom 15. September bis zum 19. Januar 2021, dienstags von 9.15 bis 10.15 Uhr in der Sporthalle Birkenhard statt. Kosten: 60 Euro, ermäßigt 30 Euro.

Fit und Gesund: Kräftigung, Dehnung, Koordination und Faszientraining mit und ohne Geräte stehen auf dem Programm. Kurs 1 geht vom 16. September bis zum 20. Januar 2021, jeweils mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr. Der zweite Kurs geht vom 16. September bis zum 20. Januar 2021, mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr. Die Kurse finden in der Sporthalle Birkenhard statt. Der Kurs 5 beginnt am 18. September und endet am 22. Januar 2021 jeweils freitags von 9.45 bis 10.45 im Abdera, Breslaustaße 13 in Biberach. Kosten: 60 Euro, ermäßigt 30 Euro.

Fit und Gesund bis ins hohe Alter: Diese Kurse richten sich an ältere Menschen, die lieber im Sitzen als auf der Bodenmatte üben möchten.

Kurs 3 vom 16. September bis zum 20. Januar 2021 findet immer mittwochs von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr in der Sporthalle Birkenhard statt. Kurs 5 vom 18. Septembner bis zum 22. Januar 2021 freitags von 8.45 bis 9.45 Uhr und Kurs 6 vom 18. September bis zum 22. Januar 2021 freitags von 10.45 bis 11.45 im Abdera, Breslaustaße 13 in Biberach. Die Kosten betragen 60 Euro und 30 Euro ermäßigt.

Fit mir Pep: Der Gesundheitssport speziell für Frauen startet am 18. September und dauert bis zum 18. Dezember, immer freitags von 8.45 bis 9.45 Uhr oder von 10 bis 11 Uhr in der Sporthalle Birkenhard, Kosten: 60 Euro und 30 Euro ermäßigt.