SV Birkenhard bietet neue Qigong-Online-Kurse an

Der SV Birkenhard bietet ab 13. Januar weitere Onlinekurse in Qigong an. Voraussetzung ist ein PC, Laptop oder Tablet mit Kamera. Nach der Installation von Zoom erhalten die Teilnehmer einen Link, mit dem sie sich in die Gruppe schalten können.

Ein neuer Anfängerkurs vermittelt Grundlagen der Traditionellen Chinesischen Medizin im Bezug zur Bewegung und Lebensgestaltung vermittelt. Die Teilnehmer erlernen die 18 Ausdrucksformen der Harmonie. Die Übungen sind laut SVB einfach und erleichtern schnell den inneren Zugang zur Bewegung. „Öffnen und Schließen, Heben und Senken sind mehr als motorische Vorgänge. Mit Achtsamkeit und Konzentration kann der Übende sehr schnell erfahren, dass sich Blockaden im Denken und in der Bewegung spiegeln und ebenso gemeinsam verändern lassen“, so der SVB. „Nach wenigen Stunden können bereits wohltuende und harmonisierende Veränderungen beobachtet werden. Die Bewegung kommt ins Fließen, der Geist wird frei.“ Das Angebot richtet sich an Männer und Frauen jeden Alters. Der Kurs findet zwölfmal vom 13. Januar bis 5. Mai statt, jweils von 18.30 bis 19.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens sieben, maximal zehn.

Im Angbot ist zudem ein Online-Qigong-Kurs für Fortgeschrittene. Voraussetzt werden Erfahrungen in Qigong, Taiji oder die Teilnahme an einemEinsteigerkurs. Die zwölf Kursstunden finden von 13. Januar bis 5. Mai statt, jeweils 20 bis 21 Uhr. Die Gebühr für den Anfänger- wie für den Fortgeschrittenenkurs beträgt 60 Euro, Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich