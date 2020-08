SV Birkenhard bietet neue Kurse

Der Sportverein Birkenhard bietet von September an neue Qi-Gong- und Taji-Kurse an. Achtsamkeit, mentale Stärke und das Bewusstsein für ein gesundes Leben werden in China bereits seit mehr als 3000 Jahren kultiviert. Durch bewusst geführte Bewegungen entsteht eine sensible Wahnehmung für den eigenen Körper, auf die Körperhaltung und das damit verbundene emotionale Erleben. Beweglichkeit und Konzentrationsfähigkeit verbessern sich, das Herz-Kreilauf-System reguliert sich.

Ab 2. September bietet der Sportverein wieder Online-Kurse an. Hier kann jeder zu Hause unter fachkundiger Anleitung üben. Diese Kurse werden garantiert durchgeführt, eine Gefahr der Unterbrechung besteht nicht. Die Teilnehmer brauchen lediglich einen PC, Laptop oder Tablet mit Kamera. Technische Unterstützung wird vom Verein angeboten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Basisunterricht für Einsteiger: Grundlagen der TCM und Einführung in die 18 Ausdrucksformen des Taiji-Qigongs (Shibashi Set 1) geht von 2. bis 23. September jeweils mittwochs von 20 bis 21 Uhr und kostet 25 Euro.

Das Anschlussmodul und Weiterführung der Online-Kurse im Sommer: Shibashi Set 1 und 2, Elemente aus dem Taiji geht von 30. September bis 25. November an acht Terminen mittwochs von 20 bis 21 Uhr und koset 40 Euro.

Am 14. September beginnen die Fortgeschrittenenkurse in der Sporthalle Birkenhard.

Eine Refinanzierung über die gesetzlichen Krankenkassen ist mit der Teilnahme von beiden Modulen möglich.