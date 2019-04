Strickkreis unterstützt Waisen in Tansania

Der Strickkreis der Kirchengemeinden Warthausen und Birkenhard löst sich nach 30 Jahren auf. Durch den Verkauf von Strickwaren wurden insgesamt mehr als 85 000 Euro für die Untermarchtaler Schwestern in Tansania erlöst. Die Strickdamen wurden nun während eines Kaffeenachmittags, bei dem sie auch ein letztes Mal ihre Strickwaren verkauften, geehrt.

Bis zu 30 Frauen waren im Strickkreis der Kirchengemeinde Warthausen aktiv. Es entstanden unzählige Pullover, Topflappen, Tischdecken, Puppengewänder, Tierfiguren und Socken. Die fertigen Produkte verkauften sie dann jedes Jahr bei einem Bazar am Palmsonntag und am letzten Sonntag im Oktober im Heggelinhaus sowie auf dem Weihnachtsmarkt in Warthausen. Nachdem zuletzt der Kreis immer kleiner wurde, beschlossen die Verantwortlichen, den Strickkreis aufzulösen.

Georg Schuhbauer, Vorsitzender des Kirchengemeinderats und Gemeindereferentin Monika Göbel bedankten sich im Namen der Kirchengemeinden Warthausen und Birkenhard für das Engagement und überreichten den elf anwesenden Damen zum Dank ein Rose. Dekanatsreferent Philipp Friedel würdigte das Wirken der Strickdamen mit einem Text, der das Leben mit einem Strickwerk vergleicht und gab den Damen ein Segensbändchen mit auf den Weg: „Gesegnet sollen Sie sein, für viele sind Sie schon zum Segen geworden!“, so Friedel.

Die Untermarchtaler Schwestern Anna-Luisa und Maria Matthia berichteten von den aktuellen Herausforderungen in Tansania und bedankten sich herzlich für die treue Unterstützung: „Bleiben Sie am Lebensfaden dran, so lange es geht“, so Schwester Anna-Luisa. Die Schwestern bedankten sich besonders bei der Gründerin Helene Denzel und der langjährigen Leiterin Rosa Gerster und brachten den beiden geschnitzte Figuren aus Afrika mit. Eine Trommlergruppe untermalte den Nachmittag passend mit afrikanischen Klängen

Am Ende des Nachmittags konnte den Schwestern aus Untermarchtal wieder einen Scheck in Höhe von 5000 Euro übergeben werden. Davon stammen 1400 Euro aus Spenden, die beim gemeinsamen Kirchenkonzert mit sechs Chören und dem Musikverein Warthausen gesammelt wurden. Dieses Geld ist für das Waisenhaus St. Katharina in Tansania bestimmt.