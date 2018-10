Strickkreis sammelt 5000 Euro an Spenden

Beim Kaffeenachmittag zugunsten des Missionsprojekts konnte den Schwestern von Untermarchtal eine Spende in Höhe von 5000 Euro für den Bau des Waisenhauses St. Katharina in Mbinga, Tanzania, überreicht werden. Schwester Anna Maria berichtete, dass dort immer wieder verwaiste Kinder abgegeben werden. Auch die lokalen Behörden wenden sich an die Schwestern, um die zunehmende Anzahl an Findelkindern und Waisen aufzunehmen. Mit dem Neubau sollen bessere Wohnverhältnisse für die Waisenkinder geschaffen werden.

Die Spende haben die Frauen des Strickkreises Warthausen gesammelt. Aktionen wie dem monatlichen Gemeindefrühstück in Warthausen und Birkenhard sowie Spenden. Mit großem Dank bedauerten Gemeindereferentin Monika Göbel und Pfarrer Wunibald Reutlinger, dass der Strickkreis aus Altersgründen sein Engagement nicht mehr in dieser Weise fortsetzen kann.