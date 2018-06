Stark betrunken auf dem Fahrrad

Ein Jugendlicher war am Mittwoch betrunken mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von der Polizei gestoppt.

Wie die Beamten berichten, fiel einer Streife gegen 1 Uhr ein Trio in der Bahnhofstraße in Warthausen auf. Einer der Drei war zu Fuß unterwegs, einer schob sein Fahrrad und der Dritte fuhr mit dem Fahrrad. Weil der Radfahrer Schlangenlinien fuhr und immer wieder größere Haken schlug, kontrollierten die Beamten die Gruppe. Dabei stellte sich rasch heraus, dass alle drei deutlich betrunken waren. Dies bestätigte beim Radfahrer auch ein Test. Der gemessene Wert war so hoch, dass der 17-Jährige in einer Klinik sein Blut abgeben musste. Im Anschluss wurde er seinen Eltern übergeben. Er sieht jetzt einer Anzeige entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass ab einem Alkoholpegel von 1,6 Promille auch Fahrradfahrer als absolut fahruntüchtig gelten. Unterhalb dieser Grenze müssen noch weitere Umstände wie das Fahren von Schlangenlinien oder andere Ausfallerscheinungen hinzukommen. Man spricht dann von relativer Fahruntüchtigkeit. Auch diese ist riskant. Bereits ab 0,3 Promille schätzen Radfahrer Entfernung und Geschwindigkeit falsch ein.