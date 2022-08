Sportverein Birkenhard bietet Kurs für Atembewusstsein an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sportverein Birkenhard bietet am Donnerstag, 15. September, von 16 bis 17 Uhr einen Kurs für Atembewusstsein in Birkenhard an. Dabei sollen durch Bewegungsübungen der eigene individuelle Atemrhythmus entdeckt und Atemräume aufgebaut werden, heißt es in einer Ankündigung des Vereins.

Atemarbeit ist gesunde, lebensbegleitende Selbstfürsorge, tut in jedem Alter gut und spricht den Menschen tiefenwirksam in seiner Gesamtheit von Körper, Geist und Seele an. Die Atemarbeit in der Gruppe findet im Sitzen, im Stehen und Gehen im Raum statt. Die Übungen werden angeleitet von Annette Rinderknecht-Herrmann, Atempädagogin und -therapeutin. Weitere Informationen und die Anmeldung telefonisch unter 0175/197 58 29 oder per E-Mail an annette.rinderknecht-herrmann@web.de.