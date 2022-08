Gemeinde will aus Sorge um Autofahrer eine geplante Werbetafel verhindern

Gegenüber des Warthauser Pflegezentrums „Schlosspark“ soll eine Werbetafel installiert werden. Bürgermeister und Gemeinderäte wollen dies verhindern. Sie befürchten, dass Autofahrer abgelenkt werden könnten und das Ortsbild leidet. Doch ihr Protest könnte wertlos sein.

Eine uneinsichtige Kurve, zudem eine Kreuzung und der Übergang zum Seniorenzentrum: Die Situation an der Ehinger Straße 31 in Warthausen ist heute bereits heikel für Verkehr und Fußgänger. Aus gutem Grund wurde dort erst vor Kurzem eine Tempo-30-Zone angeordnet. Eine Maßnahme, für die sich auch der Warthauser Gemeinderat lange stark gemacht hatte. Nun aber droht offenbar erneut Ungemach: Das Biberacher Medienhaus Weber will gegenüber des Seniorenzentrums eine Werbeanlage errichten.

Nicht mit Werbung „zupflastern“

Warthausens Bürgermeister Wolfgang Jautz fürchtet sich um die Verkehrssicherheit. Die Werbetafel diene schließlich dazu, von den Autofahrern auch beachtet zu werden. An dieser Stelle aber sei es wichtig, dass die Augen auf die Straße gerichtet sind. Hinzu kommen aber auch optische Gründe.

Jautz verweist auf die zahlreichen Werbetafeln, die bereits heute die Ehinger Straße säumen. „Wir wollen nicht durchgängig mit Werbung zugepflastert sein.“ In einem ersten Anlauf hat der Technische Ausschuss die neue Werbetafel abgelehnt, einstimmig mit sieben Gegenstimmen.

Warthauser wehren sich

Nun aber hat sich das Biberacher Landratsamt eingeschaltet. Beate Eckert vom Warthauser Bauamt überbrachte in der vergangenen Sitzung des Ausschusses die Nachricht aus Biberach: Die Gemeinde habe das Einvernehmen zur Aufstellung der Werbeanlage zu Unrecht versagt. Das Landratsamt fordere daher „zur Zustimmung auf“, wie es Warthauser Amtsblatt ausgeführt wird.

Doch die Warthauser wehren sich mit ihren Mitteln: „Ausschuss und Verwaltung einigten sich in der Diskussion, die Zustimmung zur Werbeanlage auch in der Zukunft versagen zu wollen, und man daher das Landratsamt darüber in Kenntnis setzen werde, dass man nicht noch einmal abstimme“, heißt es beinahe trotzig weiter im Amtsblatt.

Die größte Hürde

Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung wird Bürgermeister Jautz deutlich: „Wo bleibt denn da noch das Mitspracherecht der Gemeinde, wenn man selbst bei einer solchen Entscheidung außen vor gelassen wird?“ Warthausen wolle sich in diesem Fall „auf die Hinterfüße stellen“. Wie weit die Gemeinde aber dabei gehen würde, lässt er offen. Den Rechtsweg zu bestreiten, stehe jedenfalls noch nicht zur Debatte.

Die größte Hürden auf dem Weg zu Ablehnung ist offenbar das geltende Baurecht. Nach Artikel 34 im Baugesetzbuch muss sich das Vorhaben „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche“ in die Art der näheren Umgebung einfügen. Das dürfte an der Ehinger Straße gegeben sein, da bereits ähnliche Werbeanlagen entlang der Straße stehen.

Warum die Straße wichtig ist

Die meisten Werbeanlagen im Gemeindegebiet gehören dem Medienhaus Weber. Nach Angaben der Firma liegt ihr Marktanteil in Warthausen bei 88 Prozent. Allerdings seien auch immer wieder Werbeflächen aus verschiedenen Gründen ersatzlos zurückgebaut worden, zum Beispiel in der Jahnstrasse beim heutigen Müller oder in der Biberacher Straße bei der früheren Tankstelle sowie in Birkenhard an der Durchgangsstraße.

Die Ehinger Straße sei für Straßenwerbung besonders attraktiv. Geschäftsführer Andreas Weber betont auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung, wie wichtig die Straßenwerbung sei. Etwa für „Unternehmen aus der Region“, die mit Plakatwerbung händeringend nach Personal suchten, für Hinweise auf Veranstaltungen oder die Produkt- oder Imagewerbung.

Wie die Gemeinde profitiert

Auch Kampagnen von Großkonzernen, Behörden und Kommunen würden platziert. „Abgesehen davon profitiert auch die Kommune davon, wenn regionale Unternehmen auf Plakatflächen Werbung schalten können und damit zum Erhalten von Arbeitsplätzen, Stärkung der Wirtschaft, kommunalen Attraktivität und zur Belebung der Region beitragen“, teilt Andreas Weber mit und fügt hinzu: „Man kann sie mögen oder auch nicht, Plakatflächen gehören nun mal ins Stadtbild und sind Bestandteil des öffentlichen Lebens.“

Die Entscheidung der Gemeinderäte im Ausschuss hält Weber für deren „gutes Recht“. „Schade“ finde er aber, dass nicht mit dem Medienhaus gesprochen worden sei, um „gemeinsam Lösungen zu finden“. Weber geht aber nach jetzigem Stand davon aus, dass die Gemeinde ihre Meinung nicht ändern werde. „Natürlich ist es so, dass die Gemeinde zwar das Einvernehmen erteilen oder verweigern kann, das zuständige Landratsamt jedoch dies bei entsprechender Rechtsgrundlage ersetzt und die Baugenehmigung erteilt“, erklärt Weber.

Bürgermeister Jautz betont, er suche das Gespräch mit dem Landratsamt. Möglicherweise wird das Thema auch nochmals mit einem Vertreter des Landratsamts in einer weiteren Ausschusssitzung in Warthausen erörtert. Eine endgültige Entscheidung sei keineswegs gefallen.