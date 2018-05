Sophie-la-Roche-Schule bekommt Aula mit Speisesaal

Im Sommer beginnt der vierte und letzte Abschnitt der Sanierung der Sophie-la-Roche-Schule in Warthausen. Auf dem Plan steht der Einbau der Aula mit Speisesaal und Küche. Der Gemeinderat hat die Gewerke mit einem Volumen von 252 052 Euro vergeben – vorbehaltlich der noch ausstehenden Baugenehmigung des Landratsamts. In den Sommerferien sollen die Arbeiten beginnen.

Insgesamt rund 1,23 Millionen Euro investiert die Gemeinde Warthausen in die Sanierung der Sophie-la-Roche Schule. Die Zahl nannte Kämmerin Michaela Schuhmacher der SZ. Der nun anstehende vierte Bauabschnitt umfasst Investitionen in Höhe von 252 052 Euro. In die ersten drei Abschnitte waren rund 974 500 Euro geflossen, 270000 Euro Fördermittel erhält die Gemeinde aus dem Ausgleichsstock.

Die Sanierungsarbeiten an der Schule laufen seit 2015. Im ersten Abschnitt standen die Betreuungsräume für den Ganztag und die verlässliche Grundschule auf dem Programm. Es folgten die Bauabschnitte zwei und drei, in denen Klassenzimmer und Flure, Elektroanlage und Wasserleitungen saniert sowie der Schall- und Brandschutz verbessert wurden. In dem Zug erhielten die Klassenzimmer einen Internetzugang, überall wurden zudem LED-Leuchten montiert.

Im vierten und letzten Bauabschnitt wird nun eine Aula mit Speisesaal und Küche eingebaut, außerdem stehen Brandschutzmaßnahmen an. „Wir haben mehr Kinder, die in der Schule essen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Jautz der SZ. Der Platz reiche nicht aus, deshalb werde nun ein größerer Speisesaal geschaffen.

Lärmintensive Arbeiten in den Sommerferien

Architekt Michael Gapp erläuterte im Gemeinderat den Zeitplan. Der Umbau soll in den Sommerferien beginnen, bis zum Ende der Ferien sollen lärmintensive Arbeiten abgeschlossen sein. Ganz fertig werde der Bauabschnitt bis zum Schulstart aber nicht sein, so der Architekt. Er rechnet mit noch etwa vier Wochen Bauzeit im Herbst. Der Schulbetrieb werde jedoch nicht eingeschränkt, sagte Gapp.

Die Kosten für den vierten Abschnitt sind nach den Ausschreibungsergebnissen rund 27 000 Euro über der Kostenschätzung von 225 000 Euro. Als Grund für die höheren Ausgaben nannte Gapp, dass eine Fußbodenheizung anstelle von Heizkörpern eingebaut wird. Mit der Niedrigtemperaturheizung richte man sich auf die Zukunft aus, so der Architekt. Im Zug der Arbeiten soll zudem ein undichtes Zwischendach saniert werden. Das kostet laut Gapp 5000 Euro. Außerdem spiele die gute Baukonjunktur eine Rolle bei den höheren Preisen, sagte er.

Gemeinderat Jürgen Keller lobte die gesamten Baumaßnahmen: „Wir kriegen eine tolle Sanierung des Innenbereichs hin.“ Bei den Lehrern seien die Verbesserungen gut angekommen, berichtete Architekt Gapp. Das bestätigte auch Bürgermeister Wolfgang Jautz: „Das Kollegium sagt, wenn der vierte Baubschnitt fertig ist, haben wir sehr gute Bedingungen an der Schule.“

Der Gemeinderat vergab unter Vorbehalt der noch ausstehenden Baugenehmigung des Landratsamts die Gewerke für den vierten Abschnitt. Demnach übernehmen: den Abbruch die Firma KS Engineering für 42 456 Euro, den Rohbau die Firma Filser und Sohn für 21 988 Euro, die Dachabdichtung für 24 361 Euro die Firma Spohn, den Trockenbau für 19 766 Euro die Firma Harant, den Estrich die Firma Alma für 13 875 Euro, die Leichtmetallelemente die Firma Burka für 17 616 Euro, Innenputz und Verbundwärmedämmung die Firma Kleinheinz für 8903 Euro, die Malerarbeiten die Firma Maucher für 14 919 Euro, das Parkett die Firma Parkett Schmid für 14 555 Euro, die Fliesen die Firma Zimmermann für 14 894 Euro, die Elektroinstallation die Firma Alb-Elektric Huber für 41 679 Euro, die Heizungsinstallation für 17 034 Euro die Firma Schnitzer.