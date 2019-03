So werden die Öchsleloks fit für die Fahrt gemacht

Die Vorbereitungen für den Saisonstart der Öchslebahn, der traditionell am 1. Mai über die Bühne gehen wird, laufen auf Hochtouren. In den Lokschuppen in Ochsenhausen und Warthausen werden mit großem Eifer die Wagen gewartet und repariert. In Ochsenhausen wird bei einem Wagen unter anderem der hölzerne Wagenkasten in großen Teilen erneuert.

Es herrscht emsiges Treiben im Warthauser Lokschuppen direkt neben der Bahnstrecke. Ein Dutzend Männer sind wie jeden Samstag dabei, sich um die Fahrzeuge der Öchsle Bahn zu kümmern. Alle Mitglieder des Schmalspurvereins arbeiten ehrenamtlich. Alle Berufsgruppen sind dabei, vom Handwerker bis zum Professor. Sie haben nur ein Ziel: Dass das Öchsle wieder pünktlich über die Strecke zwischen Warthausen und Ochsenhausen dampfen kann.

Das Hauptaugenmerk gilt der derzeitigen Lok des Museumsbetriebs, der 63-jährigen „Berta 99 788“. Sie muss für die kommende Saison einsatzbereit gemacht werden. So wird zum Beispiel auch ein neuer Kasten eingebaut, der die Asche auffängt. Hier wird ganz modern und akkurat nach einer 3-D-Computerzeichnung vorgegangen.

Rouven Kuhrke bei Lackierarbeiten an einem Personenwagen. (Foto: Michael Mader)

Es ist die letzte Saison, bevor die Berta 2020 dann zur Hauptuntersuchung muss. Diese ist spätestens alle alle Jahre fällig. „Berta“ wurde 1956 bei Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg in einer Nachbauserie des sächsischen Typs VII K gebaut. Die Ur-Öchsle Lok 99 633, Baujahr 1899, ist ins Dampflokwerk nach Meiningen in Thüringen gebracht worden.

„Diese notwendigen Arbeiten können wir hier nicht erledigen. Seit einem Schaden im Mai 2018 ist 99 633 abgestellt. Das Triebwerk muss repariert werden“, sagt Benny Bechter, Vorsitzender des Schmalspurvereins. Bechter ist wie seine Kollegen mit schwarzer Farbe verschmiert. Das gehöre dazu, wenn man in einem Lokschuppen arbeitet. Aus dem Radio trällert moderne Musik. Die Vereinsmitglieder sind hochmotiviert, die Teile der Museumsbahn wieder auf Vordermann zu bringen.

Außer Betrieb ist die 99 716 „Rosa“ von 1927, deren Hauptuntersuchung abgelaufen ist. An ihr müssen Schweiß- und andere Arbeiten durchgeführt werden, damit sie wieder vom Eisenbahnbundesamt die erforderliche Betriebserlaubnis bekommt. 2020 soll Rosa dann wieder auf der Öchslestrecke dampfen.

An einem Waggon stehen unter anderem Lackierarbeiten an. Weil der Waggon ständig im Freien steht, ist die Farbe abgeblättert. Diese wird von Rouven Kuhrke fast liebevoll erneuert. Zudem werden sogenannte Fristarbeiten erledigt. Die Bremse wird geprüft und alle beweglichen Teile werden frisch gefettet und geschmiert.

Insgesamt sind bei der Öchsle Bahn zwölf Personenwagen, ein Speisewagen, zwei Gepäckwagen und der besonders beliebte Cabrio-Wagen im Einsatz. Zweimal am Tag wird die Museumsbahn in der Saison an den Fahrtagen wieder auf der Strecke Warthausen nach Ochsenhausen und zurück verkehren. „Wir freuen uns schon auf die Testfahrt Ende April“, betont Benny Bechter. „Spätestes dann werden die letzten Arbeiten erledigt.“

Westernfahrt im Mai

Am 1. Mai geht der Betrieb dann los, ehe schon am Samstag, 11. Mai, die zweite Westernfahrt auf dem Programm steht. „Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, haben wir uns gemeinsam mit den Festspielen in Burgfrieden dazu entschlossen, die Fahrt zu wiederholen“, weist Benny Bechter auf den ersten großen Saisonhöhepunkt der Öchslebahn hin. Im Preis enthalten sind dann Zugfahrt, Rahmenprogramm inklusive Live Musik Essen und je zwei Getränke. Eine Reservierung ist unbedingt erforderlich.