So soll der Busverkehr in den Gemeinden rund um Biberach verbessert werden – Wer zuerst profitiert

Voraussichtlich mit dem Fahrplanwechsel ab 13. Dezember 2020 wird die bestehende Linie Zwei erweitert. Die erweiterte Linie nach Birkenhard fährt dann im Halbstundentakt werktags von 5.30 Uhr bis 20.30 Uhr und samstags bis 18.30 Uhr. Danach sind Fahrten mit dem Anrufsammeltaxi möglich.

Bislang endet die Linie aber auf Biberacher Gemarkung morgens an der Haltestelle „Obere Stegwiesen“ und mittags an „Hochschule/Aspach“, da der Bus die Stationen dann in anderer Reihenfolge anfährt.

Mit dem neuen Fahrplan gilt künftig ganztags die morgendliche Reihenfolge. Von der Haltestelle „Obere Stegwiesen“ aus fährt der Bus dann weiter und hält zwischen „Kavo“ und „Kaufland“, dann an der Haltestelle „Bahnhof Warthausen“, am Rathaus, an der Schule in Warthausen, an der Lourdes-Grotte und am Warthauser Freibad (Halt im Buchenweg). Von dort aus soll der Linienverlauf nach Birkenhard führen mit Halt in der Warthauser Straße auf Höhe Römerberg, in der Aßmannshardter Straße und in der Schulstraße. Nach kurzem Aufenthalt von etwa fünf Minuten soll der Bus in einer Schleife die selbe Strecke zurückfahren.

Einige der Haltestellen bestehen bereits. Andere werden neu eingerichtet, zunächst voraussichtlich mit einem provisorischen Haltepunkt an der Straße. Den genauen Streckenverlauf, die Position der Haltepunkte und die Zeiten sind aber noch nicht endgültig. In den kommenden Monaten wollen die Stadtwerke Testfahrten unternehmen, um das Linienkonzept im Detail zu testen.

Die bestehenden Linien 252, 318 und 327 ändern sich nicht, lediglich die bisherige Stadtbuslinie 14 für den Schülerverkehr von Birkenhard nach Warthausen wird es künftig nicht mehr geben. Sie soll in der neuen Linie Zwei aufgehen.