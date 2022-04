Frau in Warthausen berichtet: So schlimm ist der Krieg in der Ukraine

Angst, Sorgen und Trauer sind ganz plötzlich auch zum Alltag in Birkenhard geworden: Nadja Gnann und ihr Mann Thomas haben fünf Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Sie versuchen zu helfen, wo sie nur können. Doch Trauer und Verzweiflung sind allgegenwärtig.

An einem grauen Morgen in Birkenhard brechen vier Menschen zeitgleich in Tränen aus. Nadja Gnann, ihr Mann, und ihre ukrainischen Gäste sowie ihr Vater aus der Ukraine berichten, von den vergangenen Wochen. Vom Schrecken, vom Leid und dem Krieg. Immer wieder kommen ihnen die Tränen. „Ich kann das nicht in Worte fassen“, sagt die Ukrainerin Anastasia Hordubey. „Bis zur letzten Nacht hatten wir gehofft, das sei alles nur ein böser Albtraum.“

Nicht mehr schlafen, nicht mehr essen

Nadja Gnann berichtet von ihrem Vater. Als der Krieg begann, habe sie nicht mehr schlafen, nicht mehr essen können. Die Gedanken waren stets nur bei ihrem Vater, der bis vor kurzem noch in der Nähe von Lwiw wohnte. „Mein einziger Gedanke war ihn rauszuholen, bevor der Krieg bei ihm ankommt. Mein Vater bedeutet mir alles.“ Doch der 74-Jährige habe sich anfangs gesträubt, wollte seine Heimat nicht verlassen.

Auch Anastasia Hordubey wollte anfangs gar nicht flüchten. Doch die Mutter und ihr Mann sagten ihr: „Du musste die Kinder retten.“ Und die Kinder sitzen heute mit am Tisch in Birkenhard – in Sicherheit. Doch die Sehnsucht nach dem Vater in der Ukraine, nach den Freunden und dem Zuhause schmerze jeden Tag.

Weinen ist zum Alltag geworden

„Das Weinen ist bei uns längst Alltag geworden“, erzählt Nadja Gnann. Aber wir versuchen auch viel zu lachen. Seit dem Tag, an dem Putin die Ukraine überfallen hat, ist Nadja Gann unermüdlich im Einsatz um zu helfen. Die Entscheidung dazu, sei ganz plötzlich gefallen. Schon am Tag nach dem ersten Überfall am 24. Februar telefonierte sie mit ihrem Vater in Lwiw. „Hals über Kopf habe ich dann wenige Tage später entschieden, loszufahren“, erzählt sie. Ohne Pause habe sie gemeinsam mit ihrem Sohn ihren Kleinbus bis zur ungarisch-ukrainischen Grenzen gefahren.

Zeitgleich machte sich auch Anastasia Hordubey mit ihrer Mutter, ihrem dreijährigen Sohn und ihrer neunjährigen Tochter von der Nähe von Kiew aus mit dem Auto auf den Weg Richtung Westen. Auch Nadja Gnanns Vater haben sie mitgenommen. Kennengelernt haben sich Nadja Gnann und Anastasia Hordubey zufällig bei einem Besuch im vergangenen Jahr in Kiew, als Gnann ihren Vater besuchte. Damals habe sie nicht daran gedacht, dass er sobald schon seine Heimat verlassen müsste. Doch dann kam alles anders.

Abschied vom Mann

An der Grenze musste sich Anastasia Hordubey von ihrem Mann verabschieden. Ihre Brüder und ihr Vater seien zurzeit im Kampf. Ihr Mann für die Verteidigung bereit. Keiner der Männer durfte das Land verlassen.

Für Anastasia Hordubey dagegen begann ein neues Leben in Sicherheit. Doch die Gedanken an den Krieg, das Trauma ließ sie bis heute nicht los. Wenn sie ein Flugzeug am Himmel über Warthausen hört, ducke sie sich und bekomme Angst. Wenn die Sirene eines Krankenwagens ertönt, fange sie an zu zittern. In ihrer Heimat habe sie die Bomben gehört, den Schrecken vor ihrer Haustür erlebt.

Freundinnen blieben zurück

Ihre Freundinnen, die geblieben sind, hausen mit Kindern in den überfüllten U-Bahnschächten. Ohne Wasch- oder Duschmöglichkeiten und inzwischen auch oft ohne Trinkwasser. Die Bilder und Videos davon bekommt sie täglich auf ihr Handy. Dass Anastasia Hordubey hier in Sicherheit ist, komme ihr oftmals nur wie ein schwacher Trost vor. Sie wolle zurück, sobald es gehe, betont sie.

Doch zurzeit scheint das Kriegsende noch in weiter Ferne. Nadja Gnann jedenfalls hat sich darum gekümmert, alle notwendigen Integrationsformulare auszufüllen. „Das war eine unfassbare Arbeit“, berichtet sie. Doch bald schon soll die Mühe auszahlen. Anastasia Hordubey möchte als gelernte Friseurin hier eine Arbeitserlaubnis bekommen und die Kinder sollen schon bald den Kindergarten und die Schule besuchen. „Die Menschen hier können vielleicht nachvollziehen, dass Anastasia ihre Kinder nicht gleich in den Kindergarten gibt“, sagt Nadja Gnann. Doch das Trauma, die Angst die Kinder zu loszulassen, vielleicht zu verlieren, sei einfach zu groß. „Nur die Zeit kann ihr wieder Vertrauen geben.“

Einen Monat ist seit der Ankunft in Warthausen für die Ukrainer vergangen. Anfang lebte Familie Gnann mit ihren eigenen drei Kindern und den Gästen zu Zehnt im Haus. Seit wenigen Tagen hat eine Birkenharder Familie Anastasia Hordubey und ihre Kinder aufgenommen. Dort haben sie etwas mehr Platz. Es sind kleine Lichtblicke. Die Traurigkeit aber bleibt.