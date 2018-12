So feiert eine Zirkusfamilie Weihnachten

Ohne ihren Verteidiger und Topscorer Anthony Calabrese, der aktuell an einer Sprunggelenkverletzung laboriert, sind die EV Lindau Islanders in den 25. und 26. Spieltag gegangen. Unterm Strich setzte es beim SC Riessersee mit 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) und zu Hause gegen den EC Peiting (0:3, 1:0, 1:3) zwei Niederlagen. Durch das Null-Punkte-Wochenende und den Last-Minute-Sieg des Tabellenletzten EHC Waldkraiburg in Höchstadt haben die Lindauer den vorzeitigen Klassenerhalt noch nicht ganz in der Tasche.