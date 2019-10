Sieg zum Saisonende für Jens Wetzstein

Zum Schluss der diesjährigen Radsportsaison hat es für Jens Wetzstein vom SV Birkenhard einige herausragende Erfolge gegeben. Pech ereilte ihn allerdings beim wichtigsten Rennen.

Ende August fanden in Hamburg die Cyclassics statt – inzwischen mit 12 000 Startern auf der 100-Kilometer-Strecke das größte Radrennen Europas. Für Jens Wetzstein sollte es eine Woche vor der WM der letzte Belastungstest sein. Nach 30 Kilometern in der Spitzengruppe kam es zu einem Sturz einiger Fahrer. Wetzstein konnte nicht mehr ausweichen und wurde mitgerissen. Mit einigen Blessuren, einem Rippenbruch und angebrochenem Rahmen konnte er dennoch das Rennen fortsetzen und immer noch den zweiten Platz in der Masterklasse IV und Platz 70 in der Gesamtwertung aller Altersklassen belegen.

Direkt von dort ging es dann weiter nach Polen zur Weltmeisterschaft. 1700 Sportler aus 54 Nationen waren am Start – 160 davon allein in der Klasse Ü60. Im deutschen Nationaltrikot hatte sich Jens Wetzstein trotz der Verletzungen aus der Vorwoche einiges vorgenommen. Er wollte vorn mitfahren und eventuell um den Titel kämpfen. Aber trotz guter Form reichte es nicht zum gewünschten Erfolg. Auf engen Straßen durch kleine Dörfer kam es durch den sogenannten Zieharmonikaeffekt bereits nach 15 Kilometern zu einer größeren Feldteilung, bei der Wetzstein in einer Gruppe eingeschlossen war und danach den Anschluss an die Spitzengruppe alleine nicht mehr herstellen konnte. Am Ende reichte es nur noch zu einem enttäuschenden Platz 60.

Ganz oben aufs Treppchen und somit einen weiteren Saisonsieg schaffte der Birkenharder dann beim allerletzten Rennen der Saison – dem legendären Mountainbikerennen „Engelcup“ mit 500 Teilnehmern in Daugendorf bei Riedlingen.