Showdown am Schützensamstag

Nachdem es nach dem ersten Durchgang gegen den TC Meckenbeuren-Kehlen am 9. Juli einen 1:2 Rückstand für die Herren 40-1 gab, konnte nach den Doppeln am Ende ein verdienter 6:3 Sieg verbucht werden. Da der kommende Gegner Hochdorf ebenfalls mit fünf Siegen bisher ungeschlagen ist, kommt es am 16.07. zum entscheidenden Duell.

Ähnlich spannend könnte das Spiel der 50er verlaufen, die in Birkenhard auf den TC Riedlingen 1 treffen. Nachdem es am Samstag, 9. Juli bei der TA TSV Einsingen 1 zu einer unglücklichen und sehr knappen 4:5 Niederlage kam, muss man nun zuhause den Tabellenführer schlagen. Auch die Herren 40-2 unterlag knapp 4:5. Die Hoffnung liegt nun auf den Heimspielen an den beiden Schützenwochenenden.

Zum ersten Heimspiel der 40-2 am Samstag um 14 Uhr in Birkenhard reist der TC Altshausen 2 an. Mit einem deutlichen 6:0 Sieg gegen die TA SV Amstetten 1 bleiben die 60er weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze und fahren somit als klarer Favorit am Samstag zu der TA Sportfreunde Kirchen 1. Am 6. Juli gewannen die 65er ihr drittes Spiel beim TC Wuchzenhofen 1, womit man mit drei Siegen weiter dem TC Ravensburg 2 auf den Fersen bleibt.