Die SGM Warthausen/Birkenhard und das Spielertrainerduo Jochen Hauler/Leonhard Gashi werden ihre Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison fortsetzen. Das teilt der aktuelle Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A II mit.

Unabhängig vom weiteren Saisonverlauf ist man nach SGM-Angaben mit der Arbeit von Hauler und Gashi sehr zufrieden, die Entwicklung aller Spieler schreite stetig voran und die Integration der zahlreichen Jugendspieler klappe hervorragend. „Wir sind froh, dass wir diesen Punkt der Saisonplanung 2019/2020 bereits jetzt abschließen konnten und wir damit auch zwei wichtige Spieler ein weiteres Jahr an uns binden“, werden die Abteilungsleitungen beider Vereine in der Pressemitteilung zitiert. Die SGM empfängt am kommenden Spieltag die SF Bronnen (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr).